В Сыктывкаре полиция составила протоколы на двух журналистов за отсутствие «опознавательных знаков прессы» на акции 23 января 

В Сыктывкаре полиция составила протоколы по статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга (ст. 20.2 КоАП) в отношении журналиста издания «Красное знамя» Валерия Черницына и главреда газеты «Правда Коми» Сергея Морохина. Об этом «Новой газете» заявил сам Черницын.

Репортерам вменялось в вину присутствие на акции протеста 23 января без «отличительных знаков сотрудников СМИ». Как рассказал «Новой» Черницын, полицейские приехали утром к нему домой и отвезли в отдел для дачи объяснений по поводу митинга 23 января. На него составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАп за то, что он «не выполнил требования о прекращении несогласованного мероприятия». При этом в протоколе особо указано, что в нарушение закона законе «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» на акции был он без «отличительных знаков представителя СМИ».

Аргументы Черницына, что закон требует в первую очередь наличия редакционного удостоверения и что у него оно было, полицейских не убедили. «Они не признали меня журналистом и составили протокол как на участника мероприятия, которое я освещал, — пояснил Черницын. — Я намереваюсь доказать свою правоту, а суде при рассмотрении протокола, а по поводу „опознавательных знаков“ устно задал вопрос местному управлению Роскомнадзора, где мне и пояснили, что таковые на сегодняшний день не разработаны», — заявил «Новой» журналист.