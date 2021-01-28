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№ 8 от 27 января 2021

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На Урале блокадникам Ленинграда подарили сертификаты в магазин, которого нет в городе

Общество417

Изольда Дробинасобкор «Новой» на Урале

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Сотрудники управления социальной политики администрации Краснотурьинска поздравили с Днем снятия блокады Ленинграда (27 января) трех местных жительниц.

Как сообщили на официальной странице администрации Краснотурьинска во «ВКонтакте», блокадницам подарили праздничные наборы, в каждом из которых был теплый плед, открытка и подарочный сертификат на 1500 рублей на покупки в сети «Кировский». Точно такие же наборы подарили и блокадникам Карпинска. 

Подарок вызвал у уральцев чувство недоумения, так как ближайший магазин «Кировский» находится лишь в соседнем городе Серов, до которого 40 километров. В Администрации города «Новой газете» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Как сообщает газета «Вечерний Краснотурьинск», сегодня в городе проживают три жителя блокадного Ленинграда: Галина Ивановна Коростина, Марина Ивановна Амосова и Валентина Павловна Замазкина, одной из них более ста лет. Чтобы воспользоваться подарком, блокадницам нужно съездить в Серов, а потом с пакетами обратно.

По словам Анны Загировой, пресс-секретаря мэрии Краснотурьинска, вопрос с транспортом будет решен «силами управления социальной политики». Специалисты должны помочь пенсионеркам не только в транспортировке в Серов, но и с покупками в торговой точке. 

Как пояснили «Новой» в пресс-службе супермаркетов «Кировский», сами они не дарили сертификаты. У них есть действующий договор с советом ветеранов Свердловской области, согласно которому они и предоставили оплаченное общественной организацией количество подарочных сертификатов.

«Мы действительно подарили данные сертификаты блокадникам», — подтвердил «Новой» Юрий Судаков, руководитель совета ветеранов Свердловской области. По его словам, на них можно купить любые продовольственные и промышленные товары, исключением стал только алкоголь.

«Мы приобрели 300 сертификатов на деньги, которые выиграли в виде гранта от министерства социальной политики Свердловской области. Эти сертификаты мы раздали начальникам управлений соцполитики на местах. Подарки предназначаются не только для блокадников, но и для защитников Сталинграда. Заказать сертификаты в разных торговых сетях мы не могли, потому что у нас уже заключен договор с „Кировским“», — добавил Судаков.

Сеть магазинов «Кировский» принадлежит Игорю Ковпаку, на период депутатства которого сетью руководил его сын — Лев Ковпак. Сегодня «Кировские» снова в управлении у отца, так как Лев Ковпак является депутатом Госдумы от «Единой России». 

Теги:
ng, блокада, урал
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