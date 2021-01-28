Константина Котова арестовали на пять суток за встречу Навального в аэропорту Внуково

Активиста и экс-фигуранта «московского дела» Константина Котова арестовали на пять суток по статье о неповиновение полиции (ст. 19.3 КоАП) в аэропорту Внуково в тот день, когда в Россию возвратился политик Алексей Навальный. Об этом «Новой газете» рассказала адвокат Котова Мария Эйсмонт.

Такое решение принял Солнцевский районный суд Москвы. Адвокат уточнила, что, как и всегда, будет обжаловать этот арест. На своей странице в фейсбуке она процитировала решение суда, который посчитал, что «стойкая антисоциальная направленность» действий Котова позволяет назначить ему наказание в виде административного ареста.

Котова задержали накануне, когда он вышел из дома в районе Кунцево около 19:00, чтобы забрать заказ из магазина. В самом магазине он так и не появился и впоследствии перестал выходить на связь. Через полтора часа удалось выяснить, что Котов находился в районе аэропорта Внуково. Его оставили на ночь в местном отделе полиции.

Похожее решение суд вынес в отношении соратника Навального Ильи Пахомова — его также арестовали по статье 19.3 КоАп, но на 10 суток. Суд посчитал, что он совершил правонарушение, когда сидел в кафе в аэропорту и ждал Навального. Впрочем, на видео, которое опубликовал сам Пахомов, заметно, как он спокойно встает и идет вслед за полицейскими, которые подошли к нему и решили его задержать.