Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

ХАКАТОН

Пролить свет на важные проблемы общества и получить 110 тыс рублей: открыта регистрация на «Прожектор 2021»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 8 от 27 января 2021

Читать номер

Константина Котова арестовали на пять суток за встречу Навального в аэропорту Внуково

Общество221

221
 

Активиста и экс-фигуранта «московского дела» Константина Котова арестовали на пять суток по статье о неповиновение полиции (ст. 19.3 КоАП) в аэропорту Внуково в тот день, когда в Россию возвратился политик Алексей Навальный. Об этом «Новой газете» рассказала адвокат Котова Мария Эйсмонт.

Такое решение принял Солнцевский районный суд Москвы. Адвокат уточнила, что, как и всегда, будет обжаловать этот арест. На своей странице в фейсбуке она процитировала решение суда, который посчитал, что «стойкая антисоциальная направленность» действий Котова позволяет назначить ему наказание в виде административного ареста.

Котова задержали накануне, когда он вышел из дома в районе Кунцево около 19:00, чтобы забрать заказ из магазина. В самом магазине он так и не появился и впоследствии перестал выходить на связь. Через полтора часа удалось выяснить, что Котов находился в районе аэропорта Внуково. Его оставили на ночь в местном отделе полиции.

Похожее решение суд вынес в отношении соратника Навального Ильи Пахомова — его также арестовали по статье 19.3 КоАп, но на 10 суток. Суд посчитал, что он совершил правонарушение, когда сидел в кафе в аэропорту и ждал Навального. Впрочем, на видео, которое опубликовал сам Пахомов, заметно, как он спокойно встает и идет вслед за полицейскими, которые подошли к нему и решили его задержать.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
котов
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera