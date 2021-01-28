«ОВД-Инфо»: силовики задержали более четырех тысяч человек по всей России на акциях 23 января

Число задержанных на акциях протеста 23 января, которые организовала команда политика Алексея Навального, составило 4002. Об этом, основываясь на собственных подсчетах, сообщают в «ОВД-Инфо».

Из них известно о 1546 задержанных в Москве, 572 — в Санкт-Петербурге, 171 — в Казани, 100 — в Воронеже. Многие задержанные ранее рассказывали, что в ОВД и спецприемниках к ним применяли физическую силу и не обеспечивали право на связь. Также в день акции в Москве силовики объявили о плане «Крепость» во всех ОВД столицы — из-за этого права задержанных также были нарушены, говорили очевидцы событий.

Акции в поддержку политика Алексея Навального, которого сразу после возвращения в Россию задержали, а затем отправили в СИЗО-1 «Матросская тишина» на 30 суток, прошли 23 января по всей России. Они сопровождались многочисленными задержаниями; силовики применили силу к протестующим и освещавшим акции журналистам.

Всего после протестных акций силовики завели как минимум 20 уголовных дел. В частности, в Москве, Петербурге и Владивостоке возбудили дела о «перекрытии дорог» (ч. 1 ст. 267 УК), управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило два уголовных дела о применении насилия к силовикам во Владивостоке.