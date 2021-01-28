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№ 8 от 27 января 2021

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«ОВД-Инфо»: силовики задержали более четырех тысяч человек по всей России на акциях 23 января

Общество9

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Число задержанных на акциях протеста 23 января, которые организовала команда политика Алексея Навального, составило 4002. Об этом, основываясь на собственных подсчетах, сообщают в «ОВД-Инфо».

Из них известно о 1546 задержанных в Москве, 572 — в Санкт-Петербурге, 171 — в Казани, 100 — в Воронеже. Многие задержанные ранее рассказывали, что в ОВД и спецприемниках к ним применяли физическую силу и не обеспечивали право на связь. Также в день акции в Москве силовики объявили о плане «Крепость» во всех ОВД столицы — из-за этого права задержанных также были нарушены, говорили очевидцы событий.

Акции в поддержку политика Алексея Навального, которого сразу после возвращения в Россию задержали, а затем отправили в СИЗО-1 «Матросская тишина» на 30 суток, прошли 23 января по всей России. Они сопровождались многочисленными задержаниями; силовики применили силу к протестующим и освещавшим акции журналистам. 

Всего после протестных акций силовики завели как минимум 20 уголовных дел. В частности, в Москве, Петербурге и Владивостоке возбудили дела о «перекрытии дорог» (ч. 1 ст. 267 УК), управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило два уголовных дела о применении насилия к силовикам во Владивостоке.

Теги:
акции протеста, навальный, овд-инфо, ng, задержания
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