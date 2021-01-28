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№ 8 от 27 января 2021

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В ОНК рассказали об условиях содержания Любови Соболь и Олега Навального 

Общество1

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Брата политика Алексея Навального Олега Навального поместили в одну камеру с мужчиной, обвиняемым в грабеже. Об условиях содержания задержанных накануне сторонников оппозиционера в своем телеграм-канале рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

По ее словам, это незаконно, так как статья 33 закона о содержании под стражей устанавливает, что подозреваемых необходимо размещать в камерах с учетом их личности и психологической совместимости.

Сейчас юрист Фонда борьбы с коррупций* Любовь Соболь, Олег Навальный и участница Pussy Riot Мария Алехина находятся в изоляторе на Петровке, 38. «Все они прибыли в изолятор под утро, около 6 часов. Состояние здоровья у них нормальное, если не считать усталости после ночного допроса», — уточнила правозащитница.

Где сейчас глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева, которую также задержали этой ночью, Литвинович не уточнила.

Накануне у многих сторонников политика Алексея Навального прошли обыски. Соболь, Алехину, Васильеву и Олега Навального задержали в рамках дела о нарушении санитарных норм во время митинга 23 января. Также оперативные действия прошли в квартирах самого Навального, а также в офисе ФБК и студии «Навальный Live».

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента

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