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№ 8 от 27 января 2021

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Сотрудника ФБК Илью Пахомова арестовали на 10 суток за встречу Навального в аэропорту Внуково

Общество18

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Сотрудника ФБК* Илью Пахомова арестовали на 10 суток по делу о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП) за встречу Навального в аэропорту Внуково. Об этом он сообщил в своем твиттере.

 

Накануне Пахомова задержали, когда он приехал к квартире Навального, где силовики проводили обыск по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК), и затем отвезли в ОВД Внуково. Как писал ранее руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади, протокол был составлен за то, что Пахомов сидел в кафе в аэропорту и ждал Навального. «Никаких законных требований к нему не предъявлялось полицией», — сообщил тогда Гимади.

Пахомов также опубликовал видео, на котором, по его словам, видно, из-за какого «правонарушения» его задержали. На этом видео Пахомов спокойно встает и идет вслед за полицейскими, которые подошли к нему и решили задержать.

 

Выездной суд, который провели в отделе полиции в Химках, сразу после того, как политик Алексей Навальный возвратился в Москву, отправил его в СИЗО-1 «Матросская тишина» на 30 суток. Апелляция на это решение состоится сегодня, 28 января.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента

Теги:
ng, полицейский произвол, задержания, навальный
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