Правозащитники сообщили о похищении в Бурятии блогера, освещавшего региональные протесты

В Улан-Удэ неизвестные похитили блогера Дмитрия Баирова, который освещал протестные акции в регионе. Об этом «Тайге.Инфо» рассказала правозащитница Надежда Низовкина.

По ее словам, люди в штатском встретили Баирова возле его дома, после чего посадили в машину и увезли. Никаких обвинений ему не предъявляли.

«Если в ближайшее время ничего не узнаем, подадим заявление о похищении. Уверенно говорить, что это были внештатные сотрудники, мы не можем. Вообще никаких удостоверений. Просто нападение с побоями и быстрым увозом. Скорее всего, выяснится участие правоохранительных органов», — заявила Низовкина.

Баиров работает таксистом, ведет свой блог. С 2019 года он освещает протестные акции в регионе, в том числе, митинги против местных властей.