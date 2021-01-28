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№ 8 от 27 января 2021

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Правозащитники сообщили о похищении в Бурятии блогера, освещавшего региональные протесты

Общество2

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В Улан-Удэ неизвестные похитили блогера Дмитрия Баирова, который освещал протестные акции в регионе. Об этом «Тайге.Инфо» рассказала правозащитница Надежда Низовкина. 

По ее словам, люди в штатском встретили Баирова возле его дома, после чего посадили в машину и увезли. Никаких обвинений ему не предъявляли. 

«Если в ближайшее время ничего не узнаем, подадим заявление о похищении. Уверенно говорить, что это были внештатные сотрудники, мы не можем. Вообще никаких удостоверений. Просто нападение с побоями и быстрым увозом. Скорее всего, выяснится участие правоохранительных органов», — заявила Низовкина. 

Баиров работает таксистом, ведет свой блог. С 2019 года он освещает протестные акции в регионе, в том числе, митинги против местных властей.

Теги:
sn, протесты, блогеры, улан-удэ

К сыктывкарскому журналисту Елене Соловьевой пришла полиция, ее мужа увезли в отдел для дачи показаний об участии в митинге 23 января

Общество399

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

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Утром 28 января в квартиру сыктывкарского журналиста Елены Соловьевой пришла полиция. Мужа Елены, преподавателя Сыктывкарского госуниверситета Николая Вокуева, увезли в отдел давать объяснения по поводу участия в акции протеста 23 января. Об этом «Новой газете» заявила сама Соловьева.

Ей сообщили достоверные источники, с которыми также удалось пообщаться «Новой», что ее имя находится в списках людей, на которых должны будут составить протоколы. Так как во время визита полицейских Соловьева отводила своего ребенка в детский сад, сразу ее забирать не стали.

Елена Соловьева — журналист-фрилансер, сотрудничает с рядом независимых изданий, среди которых и «Новая газета». Именно для «Новой» она работала как репортер на сыктывкарской акции 23 января: передавала текст и фото, которые оперативно публиковались у нас на сайте.

Соловьева регулярно объективно освещает происходящие события в Республике Коми, в частности, протесты вокруг строительства мусорного полигона в Шиесе, снятие с предвыборной гонки оппозиционного кандидата в губернаторы, ситуацию с коронавирусом, которая привела к отставке предыдущего губернатора.

Источник «Новой» сообщил о существовании списка из 100 человек, идентифицированных на видеозаписях акции протеста в Сыктывкаре. По нашим данным, на них будут составлены протоколы по статье 20.2 («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Утром 28 января в полицию привезли для дачи объяснений как минимум пять человек из этого списка.

Теги:
ng, полицейский произвол, задержания, митинги, протесты
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