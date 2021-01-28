Мособлсуд признал законным решение выездного суда в отделе полиции в Химках, который отправил Навального на 30 суток в СИЗО

Московский областной суд признал законным решение выездного суда в отделе полиции в подмосковных Химках, который 18 января отправил политика Алексея Навального в СИЗО-1 «Матросская тишина». Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Алексей Навальный подключился по видеосвязи из СИЗО-1. Фото: Андрей Карев / «Новая газета»

Навальный присутствовал на заседании по видеосвязи из СИЗО-1. Политик перед началом заседания спросил, за что накануне задержали его брата Олега Навального (Олега накануне вечером задержали на 48 часов как подозреваемого по уголовному делу о нарушении санитарных норм во время митинга). После этого звук Навальному отключили. Затем судья все же предоставил время Навальному для общения с адвокатами.

Защита Навального считает, что решение выездного суда в Химках незаконно, поскольку в нем нет правовых оснований для продления срока задержания. Также адвокаты Навального заявили, что политика незаконно объявили в розыск. Из представленных материалов следует, что ФСИН получил от Навального уведомление от 23 ноября 2020 года о том, что он находился на лечении в берлинской клинике «Шарите». Таким образом, о месте нахождения Навального в ведомстве знали, но они не предприняли никаких попыток проверить эту информацию, заявила защита.

Навальному также предоставили слово. «Все это одно большое нарушение закона. Ваша честь, вы читали протокол заседания? Вы должны были громко смеяться. Это самый смешной документ.

Этот документ составлял человек у которого нет юридического образования. Я давно спускаюсь вместе с вами вниз по лесенке деградации судебной системы.

Я привык, что многочисленные законы не распространяются на меня. Для меня открылись новые перспективы. В отделе полиции меня завели в конуру для общения с адвокатами, они растерянные говорят, что меня будут оказывается судить», — произнес политик.

Он добавил, что думал, что это «программа „Розыгрыш“»: «Тут разъедутся кулисы, выйдет Путин и скажет, что меня не было уже пять месяцев в России и все будет хорошо. Невозможно проводить суд в отделе полиции! Мне через минуту принесли бумаги на подпись из Симоновского суда, они знали что меня посадят.

Я летел в самолете из Берлина и они уже знали решение и подготовили мне камеру в Матросской тишине. Даже не постеснялись!»

Накануне у сторонников Навального и ряда оппозиционных деятелей прошли обыски. В частности, они прошли в офисе ФБК* и студии канала «Навальный.LIVE». В итоге силовики задержали юриста ФБК Любовь Соболь, брата оппозиционера Олега Навального, участницу Pussy Riot Марию Алехину и главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву. Они стали фигурантами дела о нарушении санитарных норм во время митинга 23 января (ч. 1 ст. 236 УК), им грозит до двух лет лишения свободы.

Помимо этого, силовики приходили с обысками к Юлии Навальной, Кире Ярмыш, Георгию Албурову, к координатору нашего штаба Олегу Степанову и его отцу и к матери главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова.

Также 28 января Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о склонении несовершеннолетних к совершению противоправных действий (пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК) против соратника Навального Леонида Волкова, одновременно с этим столичная прокуратура предупредила москвичей о «негативных последствиях» участия в акциях протеста 31 января.

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