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№ 8 от 27 января 2021Читать номер
К сыктывкарскому журналисту Елене Соловьевой пришла полиция, ее мужа увезли в отдел для дачи показаний об участии в митинге 23 января
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
Утром 28 января в квартиру сыктывкарского журналиста Елены Соловьевой пришла полиция. Мужа Елены, преподавателя Сыктывкарского госуниверситета Николая Вокуева, увезли в отдел давать объяснения по поводу участия в акции протеста 23 января. Об этом «Новой газете» заявила сама Соловьева.
Ей сообщили достоверные источники, с которыми также удалось пообщаться «Новой», что ее имя находится в списках людей, на которых должны будут составить протоколы. Так как во время визита полицейских Соловьева отводила своего ребенка в детский сад, сразу ее забирать не стали.
Елена Соловьева — журналист-фрилансер, сотрудничает с рядом независимых изданий, среди которых и «Новая газета». Именно для «Новой» она работала как репортер на сыктывкарской акции 23 января: передавала текст и фото, которые оперативно публиковались у нас на сайте.
Соловьева регулярно объективно освещает происходящие события в Республике Коми, в частности, протесты вокруг строительства мусорного полигона в Шиесе, снятие с предвыборной гонки оппозиционного кандидата в губернаторы, ситуацию с коронавирусом, которая привела к отставке предыдущего губернатора.
Источник «Новой» сообщил о существовании списка из 100 человек, идентифицированных на видеозаписях акции протеста в Сыктывкаре. По нашим данным, на них будут составлены протоколы по статье 20.2 («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Утром 28 января в полицию привезли для дачи объяснений как минимум пять человек из этого списка.