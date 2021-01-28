К сыктывкарскому журналисту Елене Соловьевой пришла полиция, ее мужа увезли в отдел для дачи показаний об участии в митинге 23 января

Утром 28 января в квартиру сыктывкарского журналиста Елены Соловьевой пришла полиция. Мужа Елены, преподавателя Сыктывкарского госуниверситета Николая Вокуева, увезли в отдел давать объяснения по поводу участия в акции протеста 23 января. Об этом «Новой газете» заявила сама Соловьева.

Ей сообщили достоверные источники, с которыми также удалось пообщаться «Новой», что ее имя находится в списках людей, на которых должны будут составить протоколы. Так как во время визита полицейских Соловьева отводила своего ребенка в детский сад, сразу ее забирать не стали.

Елена Соловьева — журналист-фрилансер, сотрудничает с рядом независимых изданий, среди которых и «Новая газета». Именно для «Новой» она работала как репортер на сыктывкарской акции 23 января: передавала текст и фото, которые оперативно публиковались у нас на сайте.

Соловьева регулярно объективно освещает происходящие события в Республике Коми, в частности, протесты вокруг строительства мусорного полигона в Шиесе, снятие с предвыборной гонки оппозиционного кандидата в губернаторы, ситуацию с коронавирусом, которая привела к отставке предыдущего губернатора.

Источник «Новой» сообщил о существовании списка из 100 человек, идентифицированных на видеозаписях акции протеста в Сыктывкаре. По нашим данным, на них будут составлены протоколы по статье 20.2 («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Утром 28 января в полицию привезли для дачи объяснений как минимум пять человек из этого списка.