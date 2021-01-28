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№ 8 от 27 января 2021

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Суд в Рязани оштрафовал 70-летнего правозащитника за участие в акции 23 января. Он заявил об избиении силовиками

Общество16

Иван Жилинспецкор

16
 

Железнодорожный районный суд Рязани оштрафовал 70-летнего правозащитника Александра Бетхольда на 20 000 рублей за «организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления» (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Об этом сообщает издание «7x7».

По словам супруги Бетхольда Софии Ивановой, мужчине фактически не дали возможности защитить себя: судья дал ему на подготовку к защите и на поиск адвоката пять минут.

Бетхольд был задержан 23 января на площади Ленина. По его словам, он был избит дубинками, когда попытался выяснить причину задержания одного из участников протестной акции. СМИ писали, что у него было повреждено лицо, виднелась ссадина на губе.

За избиение, по словам Софии Ивановой, перед ее мужем никто не извинился.

Самый громкий случай избиения на митинге произошел 23 января в Санкт-Петербурге. Один из сотрудников силовых структур ударил ногой в живот 54-летнюю Маргариту Юдину. Женщину пришлось госпитализировать. Позднее к ней в палату приходил сотрудник полиции, просивший прощения и объяснявший свое поведение «тяжелым днем» и «запотевшим забралом». Был ли это именно тот боец, который ударил женщину, неизвестно.

Теги:
навальный, ng, избиение, полицейский произвол, митинги
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