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№ 8 от 27 января 2021Читать номер
В России запретили ретушировать фото на паспорт
В России вступил в силу новый административный регламент МВД по выдаче и замене паспортов, сообщается на сайте «Российской газеты» (официальный печатный орган Правительства России). Новые правила ужесточают требования к фотографиям в документах, в частности, теперь запрещены любая обработка и ретушь фото.
«Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки», — утверждается в новом регламенте. Помимо этого, вступил в силу запрет делать фотографии в линзах, которые изменяют натуральный цвет глаз. Не разрешено фотографироваться на паспорт в форменной и верхней одежде, а также в шарфах, которые закрывают часть подбородка.
В то же время очки по-прежнему разрешены, если их стекла не затемнены и оправа не закрывает глаза. Головной убор надеть также можно, но только по религиозным убеждениям и если он не скрывает овал лица.
Газета уточняет, что новые правила вступили в силу с 11 января 2021 года, однако МВД решило напомнить о них именно сейчас, «когда люди активно в связи с ослаблением антиковидных мер безопасности пошли менять и получать новые паспорта».