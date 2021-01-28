В России выявили 19 138 случаев COVID-19 за сутки

В России за сутки выявили 19 138 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 27 января, за день во всей стране выявили 17 741 новых случаев COVID-19.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 3 793 810. В Москве за последние сутки выявили 2897 новых случаев заражения COVID-19 (это на 1060 больше, чем накануне), в Санкт-Петербурге — 2128, в Подмосковье — 939. На четвертом и пятом местах по числу забелевших — Нижегородская (469) и Воронежская области (382).

За сутки скончались 575 человек с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии от COVID в России скончались 71 651 пациент.

Дополняется

Число случаев заражения COVID-19 в мире уже превысило 100 млн и составило 100,8 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных коронавирусом в США (более 25,5 млн), а также в Индии (более 10,7 млн) и Бразилии (более 8,9 млн). Россия — на четвертом месте.