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№ 8 от 27 января 2021Читать номер
В России выявили 19 138 случаев COVID-19 за сутки
В России за сутки выявили 19 138 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 27 января, за день во всей стране выявили 17 741 новых случаев COVID-19.
Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 3 793 810. В Москве за последние сутки выявили 2897 новых случаев заражения COVID-19 (это на 1060 больше, чем накануне), в Санкт-Петербурге — 2128, в Подмосковье — 939. На четвертом и пятом местах по числу забелевших — Нижегородская (469) и Воронежская области (382).
За сутки скончались 575 человек с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии от COVID в России скончались 71 651 пациент.
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Число случаев заражения COVID-19 в мире уже превысило 100 млн и составило 100,8 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных коронавирусом в США (более 25,5 млн), а также в Индии (более 10,7 млн) и Бразилии (более 8,9 млн). Россия — на четвертом месте.
Теги:ng, COVID-19, коронавирус
Против Леонида Волкова возбудили уголовное дело о призывах подростков к участию в протестных акциях
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Леонида Волкова за призывы подростков к участию в протестных акциях (пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК). Об этом сообщает пресс-служба СК.
«Волков достоверно знал об отсутствии согласований уполномоченных органов на проведение митингов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Несмотря на это, 21 января он разместил на видеохостинге «YouTube» публикации с призывами к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России 23 января в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников», — заявили в СК.
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