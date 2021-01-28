Transparency International: Россия находится между Мали и Того в рейтинге по восприятию коррупции

Россия заняла 129-е место в индексе восприятия коррупции в 2020 году и набрала 30 баллов из 100 возможных, где ноль баллов оценивается, как высокая степень коррупции, а 100 — полное ее отсутствие. Это следует из данных, опубликованных на сайте Transparency International*.

В 2019 году Россия занимала 137-е место и получила 28 баллов, таким образом, она поднялась на восемь позиций и встала рядом с Габоном, Малави и Азербайджаном и между Мали и Того (небольшое государство, расположенное в Западной Африке по соседству с Буркина-Фасо).

В Transparency International считают, что тот факт, что Россия поднялась в рейтинге, связан с переменами в значениях индекса для других стран и с включением или исключением некоторых стран из исследования. По мнению Transparency International, в России последовательная борьба с коррупцией подменяется точечными изменениями в законах и единичными уголовными делами.

В организации заявили, что для того чтобы улучшить показатели в рейтинге, России нужно обеспечить независимость правосудия, равный доступ кандидатов к выборам, независимость принятия законов от лоббистских групп. Кроме того, важно защищать тех, кто борется с коррупцией, и усиливать международную кооперацию в сфере борьбы коррупции и отмыванию денег.

Среди других стран бывшего СССР самые высокие места в рейтинге заняли Эстония (17-я), Литва (38-я) и Латвия (44-я). Грузия — на 45-м месте, Белоруссия — на 63-м, Украина — на 121-м (в прошлом году находилась на 117-м). Лидером рейтинга остались Дания и Новая Зеландия (88 баллов). Затем следуют Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария (85 баллов).

Рейтинг Transparency International основывается на независимом исследовании. Каждой стране, согласно определенному плану исследования, присуждаются баллы на основании опросов экспертов и предпринимателей, которые провели разные организации по всему миру.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента