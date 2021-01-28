Якутский психдиспансер объяснил принудительную госпитализацию шамана Габышева «отказом от лечения»

Якутский республиканский психоневрологический диспансер объяснил принудительную госпитализацию шамана Александра Габышева тем, что он ранее отказался от лечения. Об этом говорится на официальном сайте медучреждения.

«С конца июля, то есть с выписки до середины декабря, его состояние было стабильное, он принимал лекарства. Но в середине декабря он пришел и заявил, что больше ходить на прием не будет, что категорически отказывается лечиться. Ему был назначен очередной прием в поликлинике в январе. В назначенное время он не явился», — заявили в диспансере.

Представители медучреждения утверждают, что врач несколько раз пыталась связаться с Габышевым по телефону, но он не отвечал на звонки. После этого медики обратились в полицию, чтобы силовики обеспечили им «безопасные условия для доступа к госпитализируемому лицу».

Шаман Габышев, который недавно анонсировал новый поход на Москву, был доставлен в психдиспансер накануне. Правозащитники объясняют попытки изолировать активиста отсутствием у власти иных законных способов остановить его передвижение по стране.

Габышев впервые объявил о пешем походе на Москву, чтобы «изгнать» президента России Владимира Путина, в 2019 году. Он дошел до Бурятии, где его задержали. Впоследствии на шамана завели дело о призывах к экстремизму (ст. 280 УК). Он находился под подпиской о невыезде, но обвинение Габышеву так и не предъявили.

В середине мая прошлого года шамана насильно отвезли в психиатрическую больницу, комиссия признала его опасным для себя и окружающих. Медики утверждали, что Габышев «страдает переоценкой своей личности», потому что он высказывает идеи «навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и Антихристом», а также «призывает к свержению законно избранной власти». В июле шамана выписали.