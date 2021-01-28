Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

ХАКАТОН

Пролить свет на важные проблемы общества и получить 110 тыс рублей: открыта регистрация на «Прожектор 2021»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 8 от 27 января 2021

Читать номер

К дочери Ирины Славиной пришли полицейские по делу об акции 23 января

Общество3

Иван Жилинспецкор

3
 

Сотрудники полиции пришли в квартиру журналиста нижегородского издания Koza.Press Маргариты Мурахтаевой, чтобы вручить ей повестку на допрос по делу о «нарушении установленного порядка проведения митинга» 23 января в Нижнем Новгороде. 

«Меня дома не было. Я сейчас нахожусь в Санкт-Петербурге, — рассказала Мурахтаева «Новой газете». — Дверь открыл папа. Он взял повестку. В отношении него полицейские вели себя нормально, даже, как он сказал, немного побаивались».

В рапорте старшего инспектора полиции Панкратова (документ имеется в распоряжении «Новой газеты») говорится, что «в действиях Мурахтаевой имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ».

«Я находилась на этой акции как журналист Koza.Press. Все соответствующие документы у меня имеются. На мой взгляд, это некая попытка устрашения: силовики видят, что растет замена моей маме, и стремятся этого не допустить», — говорит Мурахтаева.

Корреспондент Koza.Press отметила, что придет в полицию по возвращении в Нижний Новгород.

Маргарита Мурахтаева — дочь бывшего главного редактора Koza.Press Ирины Славиной, которая 2 октября прошлого года после обыска в своей квартире совершила самосожжение пред зданием ГУ МВД по Нижегородской области.

Теги:
sn, протесты, славина, полиция

Главу «Альянса врачей» задержали после обыска 

Общество1 744

1 744
 

Главу профсоюза «Альянс врачей» задержали на 48 часов и увезли в изолятор на Петровке. Об этом она сообщила в своем твиттере. 

«Почти взломали дверь и оформили новый обыск и привод силой. Дети у замечательных друзей, спасибо им! Поедем теперь, вероятно, искать еще 48 часов что-то важное на Петровку. Я ничего не боюсь, за правду и будущее наших детей вообще ничего не жалко. И вы не бойтесь!», — написала она. 

Вечером накануне силовики провели обыск у главы «Альянса врачей». Закончив оперативные действия, следователь, проводившая обыск в ее квартире, перепутала адвоката Васильевой со своим начальником и отчиталась ему о проведенной работе по телефону. Адвокат посоветовал правоохранительнице «сниматься и ехать на базу», что она и сделала. Впрочем, вскоре полицейские вернулись. 

Накануне силовики провели около 15 обысков: в офисе Фонда борьбы с коррупцией*, студии «Навальный. Live», а также в домах журналистов и сторонников Алексея Навального. Полицейские пришли и нему домой: в квартире находилась супруга оппозиционера. В итоге силовики задержали на 48 часов юриста Любовь Соболь, брата политика Олега Навального и участницу Pussy Riot Марию Алехину.  

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщал, что обыски могут быть связаны с уголовным делом о нарушении санитарных норм во время митинга 23 января. В материалах уголовного дела, возбужденного по этой статье в минувшую субботу, упоминались аккаунты главы московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш и сотрудника ФБК Георгия Албурова.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента

Теги:
sn, навальный, обыски, альянс врачей
Больше интересного в вашей ленте
Самые ожидаемые российские фильмы 2021 года. Болеем за наших!
Вы будете видеть меньше такого
Для небогатого россиянина: составил подборку отличных и надежных авто за 200 000 рублей
Вы будете видеть меньше такого
Датские ученые назвали, занятие, которое приводит к слабоумию
Вы будете видеть меньше такого
«Зря снялся в антихристианском фильме»: недолгая честная жизнь Валерия Приемыхова
Вы будете видеть меньше такого
Свадьба удалась! 10 фото, которые насмешат вас до слёз!
Вы будете видеть меньше такого
Как надо есть творог, чтобы получить максимум пользы
Вы будете видеть меньше такого
Сосед утеплил дом базальтом! Потом узнал, что он вреден для здоровья людей… Так ли это?
Вы будете видеть меньше такого
Москва Гиляровского и сегодня. 10 фото
Вы будете видеть меньше такого
Дачная электроника на морозе
Вы будете видеть меньше такого
13 вещей, которые точно не надо покупать до родов: советы педиатра
Вы будете видеть меньше такого
На ремонте не разоришься: о чем говорят владельцы Renault Duster
Вы будете видеть меньше такого
Какие изменения в конструкции авто нуждаются в документах, а какие вовсе запрещены
Вы будете видеть меньше такого
Доктор медицинских наук Николай Малышев рассказал «Москва-Баку», почему Азербайджан предпочел китайскую вакцину
Вы будете видеть меньше такого
Как в 1812 году воспринимали французов обычные крестьяне?
Вы будете видеть меньше такого
Пандемическая депрессия
Вы будете видеть меньше такого
Ловля плотвы зимой. Как найти плотву в глухозимье
Вы будете видеть меньше такого
Сложный тест: Умеете ли вы готовить
Вы будете видеть меньше такого
Тепловентилятор (без эл.питания), который сам для себя генерирует энергию от котла/печи. Экономит топливо
Вы будете видеть меньше такого
Зумеры изменят мир до неузнаваемости. Как это повлияет на недвижимость?
Вы будете видеть меньше такого
Что надо делать перед сном, чтобы утром выглядеть красивее
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera