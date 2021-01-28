К дочери Ирины Славиной пришли полицейские по делу об акции 23 января

Сотрудники полиции пришли в квартиру журналиста нижегородского издания Koza.Press Маргариты Мурахтаевой, чтобы вручить ей повестку на допрос по делу о «нарушении установленного порядка проведения митинга» 23 января в Нижнем Новгороде.

«Меня дома не было. Я сейчас нахожусь в Санкт-Петербурге, — рассказала Мурахтаева «Новой газете». — Дверь открыл папа. Он взял повестку. В отношении него полицейские вели себя нормально, даже, как он сказал, немного побаивались».

В рапорте старшего инспектора полиции Панкратова (документ имеется в распоряжении «Новой газеты») говорится, что «в действиях Мурахтаевой имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ».

«Я находилась на этой акции как журналист Koza.Press. Все соответствующие документы у меня имеются. На мой взгляд, это некая попытка устрашения: силовики видят, что растет замена моей маме, и стремятся этого не допустить», — говорит Мурахтаева.

Корреспондент Koza.Press отметила, что придет в полицию по возвращении в Нижний Новгород.

Маргарита Мурахтаева — дочь бывшего главного редактора Koza.Press Ирины Славиной, которая 2 октября прошлого года после обыска в своей квартире совершила самосожжение пред зданием ГУ МВД по Нижегородской области.