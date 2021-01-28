Главу «Альянса врачей» задержали после обыска 

Главу профсоюза «Альянс врачей» задержали на 48 часов и увезли в изолятор на Петровке. Об этом она сообщила в своем твиттере.

«Почти взломали дверь и оформили новый обыск и привод силой. Дети у замечательных друзей, спасибо им! Поедем теперь, вероятно, искать еще 48 часов что-то важное на Петровку. Я ничего не боюсь, за правду и будущее наших детей вообще ничего не жалко. И вы не бойтесь!», — написала она.

Вечером накануне силовики провели обыск у главы «Альянса врачей». Закончив оперативные действия, следователь, проводившая обыск в ее квартире, перепутала адвоката Васильевой со своим начальником и отчиталась ему о проведенной работе по телефону. Адвокат посоветовал правоохранительнице «сниматься и ехать на базу», что она и сделала. Впрочем, вскоре полицейские вернулись.

Накануне силовики провели около 15 обысков: в офисе Фонда борьбы с коррупцией*, студии «Навальный. Live», а также в домах журналистов и сторонников Алексея Навального. Полицейские пришли и нему домой: в квартире находилась супруга оппозиционера. В итоге силовики задержали на 48 часов юриста Любовь Соболь, брата политика Олега Навального и участницу Pussy Riot Марию Алехину.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщал, что обыски могут быть связаны с уголовным делом о нарушении санитарных норм во время митинга 23 января. В материалах уголовного дела, возбужденного по этой статье в минувшую субботу, упоминались аккаунты главы московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш и сотрудника ФБК Георгия Албурова.

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