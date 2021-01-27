Олега Навального и Любовь Соболь задержали по делу о нарушении санитарных норм во время митинга

Олега Навального, брата политика Алексея Навального, задержали на двое суток, передает директор Фонда борьбы с коррупцией* Иван Жданов.

Жданов сообщил, что Олега Навального задержали по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ч. 1 ст. 236 УК). Его забирают в изолятор временного содержания на Петровке.

Юриста ФБК Любовь Соболь задержали на 48 часов по той же статье. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Соболь Владимир Воронин.

Он уточнил, что ее везут в ИВС на Петровку. Она теперь тоже подозреваемая по уголовному делу, как и Олег Навальный.

Сегодня силовики провели обыски в квартире Алексея Навального, где находился Олег. Помимо этого, обыски прошли в квартире на Автозаводской, где находилась супруга политика Юлия Навальная, а также в квартирах у сторонников оппозиционера, активистов и журналистов.

Жданов сообщал, что обыски могут быть связаны с уголовным делом о нарушении санитарных норм во время митинга 23 января. В материалах уголовного дела, возбужденного по этой статье в минувшую субботу, упоминались аккаунты главы московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш и сотрудника ФБК Георгия Албурова.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента