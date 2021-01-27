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№ 8 от 27 января 2021Читать номер
Что произошло за день 27 января. Коротко
«Новая газета»редакция
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В Москве в квартиры политика Алексея Навального и его жены Юлии, а также его сторонников, активистов и журналистов пришли с обысками. По словам директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, обыски могут быть связаны с уголовным делом о нарушении санитарных норм во время митинга 23 января.
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Второго фигуранта дела о нападении на полицейского на акции 23 января арестовали на два месяца. По версии следствия, Тимур Салихов, нанес находящемуся при исполнении должностных обязанностей росгвардейцу «несколько ударов в область головы и туловища». СК опубликовал видео, в котором Салихов дал признательные показания.
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В отношении третьего фигуранта этого дела Александра Мучаева суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Действовать запрет будет до 24 марта 2021 года. Ранее сотрудники ФСБ также задержали в Москве популярного TikTok-блогера Константина Лакеева. Ему, как сообщает «ОВД-Инфо», предъявили обвинение по двум статьям: о порче имущества и хулиганстве (ч. 2 ст. 167 УК и ч. 2 ст. 213 УК). Блогера оставили на ночь в изоляторе временного содержания № 1.
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Bellingcat и The Insider опубликовали новое расследование о вероятной причастности группы сотрудников ФСБ к убийствам журналиста Тимура Куашева, активиста Руслана Магомедрагимова и лидера движения «Новая Россия» Никиты Исаева. По данным авторов расследования, маршруты сотрудников ФСБ могли совпадать с местонахождением убитых.
- В ФСБ объяснили, что бесполетную зону в районе мыса Идокопас под Геленджиком установили по приказу Минтранса от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности. По данным ведомства, причиной стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО», к территории, на которой расположена пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю. Под Геленджиком находится «дворец», который, предположительно, принадлежит российскому президенту Владимиру Путину. Расследование об этом ранее выпустила команда политика Алексея Навального.
- В России впервые с конца октября выявили менее 18 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки. На фоне этого Россия смягчила порядок въезда в страну для граждан Армении и Беларуси, а мэр Москвы Сергей Собянин распорядился отменить правило об обязательном переводе 30% сотрудников на удаленку.
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