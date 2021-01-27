В квартиру матери главреда «Медиазоны» пришли с обыском

В Москве силовики пришли с обыском по месту прописки главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Об этом он сообщил изданию.

По словам журналиста, полицейские пришли в квартиру в Алтуфьево, где живет его мать. Обыск начался около 16:00 и закончился примерно в 20:00, силовики изъяли только жесткий диск.

Ранее силовики пришли с обыском в квартиру политика Алексея Навального, где находился его брат Олег, и в квартиру на Автозаводской, где находилась супруга политика Юлия Навальная. Обыски прошли также у сторонников оппозиционера и активистов, в частности, у главы «Альянcа Врачей» Анастасии Васильевой, мундепа Люси Штейн, отца координатора московского штаба Навального Олега Степанова, помощника мундепа Юлии Галяминой Николая Касьяна и у члена Федерального комитета Либертарианской партии Игоря Ефремова.

Кроме того, полицейские провели обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией* и в студии «Навальный LIVE».

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщал, что обыски могут быть связаны с уголовным делом о нарушении санитарных норм во время митинга 23 января. В материалах уголовного дела, возбужденного по этой статье в минувшую субботу, упоминались аккаунты главы московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш и сотрудника ФБК Георгия Албурова.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента