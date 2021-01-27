Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

ХАКАТОН

Пролить свет на важные проблемы общества и получить 110 тыс рублей: открыта регистрация на «Прожектор 2021»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 8 от 27 января 2021

Читать номер

Суд в Москве избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении третьего фигуранта дела о нападении на полицейского 23 января

Общество249

249
 

Пресненский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Александра Мучаева, обвиняемого в применении насилия к полицейскому (ч.1 ст. 318 УК). Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда. 

Запрет будет действовать до 24 марта 2021 года. 

Еще одного фигуранта дела о применении насилия к сотруднику полиции на акции 23 января, Тимура Салихова суд арестовал до 24 марта 2021 года. Он, по версии следствия, во время участия в акции протеста нанес находящемуся при исполнении должностных обязанностей росгвардейцу «несколько ударов в область головы и туловища». СК также опубликовал видео, в котором Салихов дает признательные показания. 

Днем ранее Пресненский суд Москвы арестовал до 24 марта 2021 года Евгения Есенова по делу о применении насилия к полицейскому (ст. 318 УК) во время протестной акции 23 января. 

Помимо этого, по уголовному делу о применении насилия к силовикам во время митинга в поддержку политика Алексея Навального задержали и доставили на допрос в СК Валерия Евсина. Его адвокат Максим Пашков уточнил, что Евсин, насколько ему известно, проходит по делу свидетелем. В то же время СМИ сообщили, что его заподозрили по ст. 318 УК. 

Теги:
sf, 23 января, акции протеста, насилие
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera