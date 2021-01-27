Суд в Москве избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении третьего фигуранта дела о нападении на полицейского 23 января

Пресненский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Александра Мучаева, обвиняемого в применении насилия к полицейскому (ч.1 ст. 318 УК). Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Запрет будет действовать до 24 марта 2021 года.

Еще одного фигуранта дела о применении насилия к сотруднику полиции на акции 23 января, Тимура Салихова суд арестовал до 24 марта 2021 года. Он, по версии следствия, во время участия в акции протеста нанес находящемуся при исполнении должностных обязанностей росгвардейцу «несколько ударов в область головы и туловища». СК также опубликовал видео, в котором Салихов дает признательные показания.

Днем ранее Пресненский суд Москвы арестовал до 24 марта 2021 года Евгения Есенова по делу о применении насилия к полицейскому (ст. 318 УК) во время протестной акции 23 января.

Помимо этого, по уголовному делу о применении насилия к силовикам во время митинга в поддержку политика Алексея Навального задержали и доставили на допрос в СК Валерия Евсина. Его адвокат Максим Пашков уточнил, что Евсин, насколько ему известно, проходит по делу свидетелем. В то же время СМИ сообщили, что его заподозрили по ст. 318 УК.