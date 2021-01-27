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№ 8 от 27 января 2021

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«Радио Свобода» оштрафовали на 1,1 млн рублей за отстутствие маркировки «иноагента»

Общество1

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Мировой суд оштрафовал на 1,1 млн рублей «Радио Свобода»* и его генерального директора по закону об «иностранных агентах». Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора. 

«Радио Свобода» оштрафовали за отсутствие маркировки на принадлежащих организации сайтах «Крым.Реалии»* и «Фактограф»*, внесенных в реестр СМИ-иностранных агентов. 

22 января редакторы «Радио Свобода» рассказали The New York Times, что могут закрыть свой филиал в Москве из-за закона о СМИ-иноагентах. 

Сейчас в реестре иностранных агентов 12 СМИ (многие из них — проекты «Радио Свобода») и пять физлиц (среди которых журналистка издания Людмила Савицкая). Внесение последних стало возможным по подписанному в конце декабря президентом Владимиром Путиным закону, согласно которому физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, а также незарегистрированные политические некоммерческие организации с иностранным финансированием приравниваются к иностранным агентам.

* Включены Минюстом в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Теги:
sf, россия, сми, иноагенты
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