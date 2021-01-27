Bellingcat и The Insider опубликовали расследование о вероятной причастности сотрудников ФСБ к трем убийствам

Bellingcat и The Insider опубликовали новое расследование, проведенное совместно с Der Spiegel, о группе сотрудников ФСБ, которая, по данным журналистов, может быть причастна не только к отравлению Алексея Навального, но и к убийствам журналиста Тимура Куашева, активиста Руслана Магомедрагимова и лидера движения «Новая Россия» Никиты Исаева.

Тело журналиста из Нальчика Тимура Куашева нашли 1 августа 2014 года у дороги в лесу на окраине Нальчика с гематомами, ссадинами и следом от шприца под мышкой. Несмотря на наличие следов от насилия, официальной причиной смерти 26-летнего активиста назвали острую коронарную недостаточность.

Как выяснили авторы расследования, 13 июля в Нальчик прибыл Константин Кудрявцев, запись разговора с которым опубликовал Алексей Навальный.

На момент смерти Куашева в городах рядом с Нальчиком, по данным журналистов, также находились другие герои будущего расследования отравления Навального — врач Иван Осипов и офицеры Денис Мачикин и Роман Матюшин. У последних двоих были обратные билеты на 30 июля, но они перенесли их на день позже. Осипов перенес вылет с 30 июля на 1 августа.

Отец Куашева Хамби Куашев рассказал The Insider, что образцы крови журналиста по настоянию отца отправили в Москву, чтобы проверить версию об отравлении. Экспертиза следов яда не обнаружила, при этом подписал ее Василий Калашников, который упоминался в разговоре с Кудрявцевым, опубликованным Навальным.

Тело активиста общественного регионального движения «Единство» Руслана Магомедрагимова обнаружили 24 марта 2015 года в Каспийске (пригород Махачкалы). По официальной версии он умер от удушья, но следы насилия при этом не обнаружили. Близкие активиста утверждали, что на его шее были два следа, похожие на следы от уколов шприцем. По данным авторов расследования, в январе 2015 года Осипов дважды прилетал в Махачкалу на несколько дней, а 20 марта он прилетел во Владикавказ и вернулся в Москву через два дня после смерти активиста.

При этом журналисты в данном случае допускают вероятность совпадения, так как у Осипова были и другие поездки в Махачкалу, а убийство посредством отравления через укол нехарактерно, считают авторы, для предполагаемых сотрудников ФСБ.

Никита Исаев, лидер движения «Новая Россия» и советник главы «Справедливой России» Сергея Миронова, умер 16 ноября 2019 года в поезде Тамбов — Москва. Официальной причиной смерти стал сердечный приступ, однако еще до результатов экспертизы тело покойного кремировали, как тот и завещал. По имеющимся у Bellingcat данным перелетов сотрудников ФСБ авторы расследования предположили, что за Исаевым начали следить в декабре 2018 года во время его поездки в Челябинск. Журналисты нашли семь совпадений по городу и датам поездок Исаева и сотрудников спецслужбы.

При этом в день смерти Исаева в Тамбове никто из сотрудников ФСБ под своими именами не обнаруживается, отметили авторы расследования. По метаданным телефона одного из предполагаемых участников покушения журналисты выяснили, что он находился в Тамбове 1 ноября 2019 года. Авторы расследования предположили, что сотрудники ФСБ могли либо использовать другие имена, либо зачистить базу.

Bellingcat и The Insider отметили, что Исаев «был абсолютно лояльным Кремлю политиком» и «никто из окружения Исаева не имеет сколь-нибудь правдоподобного объяснения, чем провластный "патриот" мог не угодить ФСБ».

В декабре журналисты The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel рассказали о том, что восемь оперативников ФСБ могут быть причастны к отравлению политика Алексея Навального. Авторы расследования с помощью телефонных биллингов предположительно установили личности сотрудников спецслужбы, которые с 2017 года следили за Навальным. Они, как говорится в расследовании, проследовали за ним в Томск. После того, как политику стало плохо из-за отравления боевым веществом из группы «Новичок», оперативники будто бы предприняли определенные действия с тем, чтобы избавиться от улик.

31 декабря журналист Bellingcat Христо Грозев опубликовал таблицу с информацией о передвижениях предполагаемых участников операции по отравлению политика Алексея Навального. Файл выложили в Google Docs.