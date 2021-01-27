На журналиста Илью Азара составят 4 протокола о повторном нарушении порядка проведения митинга

На спецкора «Новой газеты» и муниципального депутата Илью Азара собираются составить четыре протокола о повторном нарушении порядка проведения митинга ( ч.8 ст 20.2 КоАП). Об этом журналист узнал, получив телеграмму из Тверского ОВД Москвы.

Азара уведомили, что протоколы составят 3 февраля. При этом в ОВД не уточнили, какое правонарушение и за какую акцию вменяют Азару. По ч.8 ст 20.2 КоАП журналисту грозит до 300 тысяч штрафа или 30 суток административного ареста.

В минувшую субботу в центре Москвы и других городах России прошла акция в поддержку политика Алексея Навального, которого отправили на 30 суток в СИЗО до рассмотрения вопроса о замене его условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.

В столице, по данным «ОВД-Инфо», задержали, по меньшей мере, 1538 участника акции. По всей России — почти 4 тысячи человек. На многих из них составили протоколы о нарушении порядка проведения митинга.