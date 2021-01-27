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№ 8 от 27 января 2021

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На журналиста Илью Азара составят 4 протокола о повторном нарушении порядка проведения митинга

Общество1 021

1 021
 

На спецкора «Новой газеты» и муниципального депутата Илью Азара собираются составить четыре протокола о повторном нарушении порядка проведения митинга ( ч.8 ст 20.2 КоАП). Об этом журналист узнал, получив телеграмму из Тверского ОВД Москвы.

Азара уведомили, что протоколы составят 3 февраля. При этом в ОВД не уточнили, какое правонарушение и за какую акцию вменяют Азару. По ч.8 ст 20.2 КоАП журналисту грозит до 300 тысяч штрафа или 30 суток административного ареста.

В минувшую субботу в центре Москвы и других городах России прошла акция в поддержку политика Алексея Навального, которого отправили на 30 суток в СИЗО до рассмотрения вопроса о замене его условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.

В столице, по данным «ОВД-Инфо», задержали, по меньшей мере, 1538 участника акции. По всей России — почти 4 тысячи человек. На многих из них составили протоколы о нарушении порядка проведения митинга. 

Теги:
протоколы, митинги, nt

РКН угрожает штрафами до 4 млн рублей «Фейсбуку», TikTok и другим соцсетям. Они не удалили 170 «призывов к подросткам» участвовать в митингах

Общество508

508
 

Роскомнадзор угрожает оштрафовать социальные сети за неисполнение требований Генеральной прокуратуры РФ. Власти России настаивали на удалении роликов и постов с «призывами к несовершеннолетним» принять участие в протестах. Об этом говорится в сообщении федеральной службы.

Под удар могут попасть Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube.

«Несмотря на требование Генпрокуратуры и уведомление Роскомнадзора эти интернет-платформы не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов», — говорится в сообщении.

Социальным сетям грозят административные штрафы в размере от 800 тысяч до четырех миллионов рублей за нарушение ст. 13.41 КоАП РФ, вступившей в силу с 10 января 2021 года (нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации).

На прошлой неделе Роскомнадзор по поручению генпрокуратуры потребовал, чтобы социальные сети оградили несовершеннолетних от участия в несанкционированных митингах.

Акции с требованием освободить Алексея Навального прошли в разных городах России 23 января. После протестов власти завели более 20 уголовных дел на участников и организаторов митингов, задержаны около 4000 человек, суды по всей стране продолжают рассматривать сотни административных дел. Навальный был задержан до 15 февраля после возвращения в Россию из Германии.

Теги:
акции протеста, штрафы, роскомнадзор, facebook, tiktok
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