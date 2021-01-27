РКН угрожает штрафами до 4 млн рублей «Фейсбуку», TikTok и другим соцсетям. Они не удалили 170 «призывов к подросткам» участвовать в митингах

Роскомнадзор угрожает оштрафовать социальные сети за неисполнение требований Генеральной прокуратуры РФ. Власти России настаивали на удалении роликов и постов с «призывами к несовершеннолетним» принять участие в протестах. Об этом говорится в сообщении федеральной службы.

Под удар могут попасть Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube.

«Несмотря на требование Генпрокуратуры и уведомление Роскомнадзора эти интернет-платформы не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов», — говорится в сообщении.

Социальным сетям грозят административные штрафы в размере от 800 тысяч до четырех миллионов рублей за нарушение ст. 13.41 КоАП РФ, вступившей в силу с 10 января 2021 года (нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации).

На прошлой неделе Роскомнадзор по поручению генпрокуратуры потребовал, чтобы социальные сети оградили несовершеннолетних от участия в несанкционированных митингах.

Акции с требованием освободить Алексея Навального прошли в разных городах России 23 января. После протестов власти завели более 20 уголовных дел на участников и организаторов митингов, задержаны около 4000 человек, суды по всей стране продолжают рассматривать сотни административных дел. Навальный был задержан до 15 февраля после возвращения в Россию из Германии.