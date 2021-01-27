В Красноярске арестовали директора реабилитационного центра, где постояльцев заковывали в наручники и держали в подвале

В Красноярске суд арестовал директора и сотрудника центра социальной и психологической помощи «Вектор», которых подозревают в издевательствах над постояльцами. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

В СК рассказали, что подозреваемые «в условиях жесткой изоляции» удерживали в помещении центра в поселке Солонцы людей, страдающих алкогольной зависимостью.

Постояльцев били, принуждали к физическому труду, обливали холодной водой, пристегивали наручниками и по несколько недель держали в холодном подвале.

39-летнему директору учреждения вменяют незаконное лишение свободы людей по предварительному сговору (пп. «а, ж» ч. 2 ст. 127 УК).