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№ 8 от 27 января 2021

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В Красноярске арестовали директора реабилитационного центра, где постояльцев заковывали в наручники и держали в подвале

Общество48

48
 

В Красноярске суд арестовал директора и сотрудника центра социальной и психологической помощи «Вектор», которых подозревают в издевательствах над постояльцами. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

В СК рассказали, что подозреваемые «в условиях жесткой изоляции» удерживали в помещении центра в поселке Солонцы людей, страдающих алкогольной зависимостью.

Постояльцев били, принуждали к физическому труду, обливали холодной водой, пристегивали наручниками и по несколько недель держали в холодном подвале. 

39-летнему директору учреждения вменяют незаконное лишение свободы людей по предварительному сговору (пп. «а, ж» ч. 2 ст. 127 УК). 

Теги:
sn, издевательства, реабилитация, красноярск
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