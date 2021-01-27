Силовики пришли с обысками к Навальному и к его сторонникам

Силовики пришли с обыском в квартиру политика Алексея Навального в Марьино, а также домой к его сторонникам. Об этом в своем твиттере сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией* Иван Жданов.

По словам Жданова, сейчас в квартире находится брат политика Олег Навальный. Одновременно с этим силовики ломают дверь в квартиру на Автозаводской, где сейчас находится супруга оппозиционера Юлия Навальная. «Дождь» сообщает, что правоохранители заклеили камеры видеонаблюдения на лестничной площадке и дверной глазок.

Обновление 17:49 В ближайшее время обыск начнется в квартире пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш, которая находится под арестом. Как рассказала «Новой» ее адвокат Вероника Полякова, сейчас ее повезут из спецприемника домой, так как обыск без присутсвия хозяйки невозможен.

Также полицейские проводят обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией и в студии «Навальный LIVE», где сейчас находится Любовь Соболь. Кроме того, оперативные действия начались дома у отца координатора московского штаба Навального Олега Степанова и у помощника мундепа Юлии Галяминой Николая Касьяна. Самого Касьяна нет дома.

Обыски также проводятся по адресу, где прописан член Федерального комитета Либертарианской партии Игорь Ефремов.

Жданов сообщил, что визит силовиков может быть связан с уголовным делом о нарушении санитарных норм во время митинга 23 января. В материалах уголовного дела, возбужденного по этой статье в минувшую субботу, упоминались аккаунты главы московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш и сотрудника ФБК Георгия Албурова.

Сам Алексей Навальный сейчас находится в СИЗО «Матросская тишина». Туда на 30 суток его отправил Химкинский районный суд, заседание которого проходило прямо в отделе полиции. Задержание политика связано с требование ФСИН заменить оппозиционеру условный срок на реальный по делу «Ив Роше».

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*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента