Экс-сотрудника Росгвардии приговорили к 6 годам за продажу китайцам несуществующих билетов на ЧМ-18

Мещанский суд Москвы приговорил к пяти и шести годам колонии общего режима соответственно гражданина Беларуси Руслана Поливанова и бывшего сотрудника Росгвардии Дениса Молчанова по делу о мошенничестве с билетами на матч чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом пишет «Коммерсант».

Кроме того, их обязали выплатить штрафы в пользу государства в размере 150 тысяч и 200 тысяч рублей, а заявленный в рамках дела иск на 86,8 млн рублей переадресовали гражданскому судопроизводству.

Согласно версии следствия, Поливанов и Молчанов при посредничестве китайской компании обманывали болельщиков из Китая, обещая им билеты на чемпионат мира по футболу, который проходил в 2018 году в России. За несколько месяцев до начала чемпионата мошенники успели получить около 86,843 млн рублей (1,496 млн долларов по курсу на 2018 год).

На тот момент Молчанов уже не служил в Росгвардии, однако притворялся действующим сотрудником ведомства. Вместе с Поливановым они убеждали китайцев, что у них есть связи в Российском футбольном союзе и МВД, поэтому они смогут обеспечить болельщиков необходимым количеством билетов на чемпионат.

Обещанные билеты китайские фанаты так и не получили, после чего обратились в правоохранительные органы. Тогда следственное управление по Центральному административному округу ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

В марте 2020 года дело направили на рассмотрение в Мещанский суд Москвы. Расследование, как отмечает «Коммерсант», длилось год. Молчанов и Поливанов отказывались признавать вину и утверждали, что были лишь посредниками между китайской стороной и президентом некоего столичного спортивного клуба, который, по их словам, обещал продать билеты по выделенной клубу квоте, но в итоге обманул.

В сентябре 2020 года к трем годам и четырем месяцам приговорили бывшего исполнительного директора ФК «Анжи» Эльдара Исаева за подобное мошенничество с билетам на ЧМ-2018. С учетом времени, проведенного в СИЗО, его выпустили на свободу.