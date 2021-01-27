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№ 8 от 27 января 2021Читать номер
СПбГЭУ начал проверку после заявления профессора о том, что «Холокоста не было»
Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ) начал проверку после лекции профессора Владимира Матвеева для учителей Ленинградской области. Об этом ректор вуза Игорь Максимцев сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Я занимаюсь этой проверкой. Комитет по этике нашего университета соберет все материалы. Во всяком случае, это не соответствует позиции вуза, это его мнение вообще противоречит многим вещам, особенно сегодня, в День полного снятия блокады Петербурга, это и для меня тоже оскорбительно», — отметил Максимцев.
По словам ректора, профессору может грозить увольнение.
Накануне стало известно, что профессор РАНХиГС и СПбГЭУ во время вебинара для учителей рассказал, что «Холокоста в том объеме, [о котором говорят историки], просто не было» и предложил донести эту идею до школьников.
«Невозможно было пропустить через все концентрационные лагеря 6 миллионов жертв. Поэтому эта цифра — 6 миллионов — есть не что иное, как выдумка. <…> Мы как представители образования должны нести в массы правду. Вывод: Холокоста в том объеме просто не было», — сообщил он.
Слушателями вебинара были завучи и директора школ Ленинградской области. Мероприятие прошло под эгидой регионального комитета по образованию и называлось «Урок Памяти Жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица».
Теги:sn, Холокост, петербург, преподаватели
Суд в Костроме отправил под домашний арест фигуранта дела о применении насилия к силовику на акции 23 января
Свердловский районный суд Костромы отправил под домашний арест фигуранта дела о применении насилия к силовику (ч. 1 ст. 318 УК) на несанкционированной акции 23 января. На решение от 25 января обратила внимание «Медиазона».
Помощник председателя суда Анастасия Петрова уточнила изданию, что фамилия отправленного под домашний арест — Виноградов, силовик в пресс-релизе обозначен как К. По версии следствия, 23 января у дома №1 на улице Советской подозреваемый «умышленно, применяя физическую силу, препятствовал осуществлению служебной деятельности» правоохранителя и «нанес целенаправленный удар ногой в область тазобедренного сустава, причинив К. физическую боль».
Во время допроса фигурант дела во всем признался, говорится в сообщении суда. Виноградова не заключили под стражу, так как суд учел наличие у него постоянного места работы и жительства, а также положительных характеристик. Доказательств, что он хочет скрыться, не было.
Власти Костромской области сообщали о 270 участниках субботней акции в поддержку политика Алексея Навального, в том время как местные СМИ оценили число участвующих в протестах в примерно тысячу человек. По данным «ОВД-Инфо», в связи с протестами в городе были задержаны не менее 17 человек.
Акции в поддержку Навального прошли в 122 российских городах, подсчитала Русская служба «Би-би-си». По последним данным «ОВД-Инфо», по всей стране были задержаны не менее 3960 человек в связи с протестами. СК заявил, что в общей сложности из-за акций 23 января возбуждено 21 дело.