Суд в Костроме отправил под домашний арест фигуранта дела о применении насилия к силовику на акции 23 января

Свердловский районный суд Костромы отправил под домашний арест фигуранта дела о применении насилия к силовику (ч. 1 ст. 318 УК) на несанкционированной акции 23 января. На решение от 25 января обратила внимание «Медиазона».

Помощник председателя суда Анастасия Петрова уточнила изданию, что фамилия отправленного под домашний арест — Виноградов, силовик в пресс-релизе обозначен как К. По версии следствия, 23 января у дома №1 на улице Советской подозреваемый «умышленно, применяя физическую силу, препятствовал осуществлению служебной деятельности» правоохранителя и «нанес целенаправленный удар ногой в область тазобедренного сустава, причинив К. физическую боль».

Во время допроса фигурант дела во всем признался, говорится в сообщении суда. Виноградова не заключили под стражу, так как суд учел наличие у него постоянного места работы и жительства, а также положительных характеристик. Доказательств, что он хочет скрыться, не было.

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Власти Костромской области сообщали о 270 участниках субботней акции в поддержку политика Алексея Навального, в том время как местные СМИ оценили число участвующих в протестах в примерно тысячу человек. По данным «ОВД-Инфо», в связи с протестами в городе были задержаны не менее 17 человек.

Акции в поддержку Навального прошли в 122 российских городах, подсчитала Русская служба «Би-би-си». По последним данным «ОВД-Инфо», по всей стране были задержаны не менее 3960 человек в связи с протестами. СК заявил, что в общей сложности из-за акций 23 января возбуждено 21 дело.