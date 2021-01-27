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№ 8 от 27 января 2021Читать номер
Суд в Костроме отправил под домашний арест фигуранта дела о применении насилия к силовику на акции 23 января
Свердловский районный суд Костромы отправил под домашний арест фигуранта дела о применении насилия к силовику (ч. 1 ст. 318 УК) на несанкционированной акции 23 января. На решение от 25 января обратила внимание «Медиазона».
Помощник председателя суда Анастасия Петрова уточнила изданию, что фамилия отправленного под домашний арест — Виноградов, силовик в пресс-релизе обозначен как К. По версии следствия, 23 января у дома №1 на улице Советской подозреваемый «умышленно, применяя физическую силу, препятствовал осуществлению служебной деятельности» правоохранителя и «нанес целенаправленный удар ногой в область тазобедренного сустава, причинив К. физическую боль».
Во время допроса фигурант дела во всем признался, говорится в сообщении суда. Виноградова не заключили под стражу, так как суд учел наличие у него постоянного места работы и жительства, а также положительных характеристик. Доказательств, что он хочет скрыться, не было.
Власти Костромской области сообщали о 270 участниках субботней акции в поддержку политика Алексея Навального, в том время как местные СМИ оценили число участвующих в протестах в примерно тысячу человек. По данным «ОВД-Инфо», в связи с протестами в городе были задержаны не менее 17 человек.
Акции в поддержку Навального прошли в 122 российских городах, подсчитала Русская служба «Би-би-си». По последним данным «ОВД-Инфо», по всей стране были задержаны не менее 3960 человек в связи с протестами. СК заявил, что в общей сложности из-за акций 23 января возбуждено 21 дело.