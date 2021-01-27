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№ 8 от 27 января 2021Читать номер
Петербургские мундепы собрали деньги на погашение кредита для пострадавшей от удара силовика Маргариты Юдиной
«Новая газета»редакция
В Санкт-Петербурге муниципальные депутаты Александр Изотов (МО «Лиговка-Ямская») и Кирилл Волков (МО «Оккервиль») организовали сбор средств и погасили кредит для Маргариты Юдиной, которую 23 января ударил в живот полицейский. Об этом сообщил «Новой газете» Изотов.
«Мы запустили сбор средств, как только узнали про историю, которая произошла с Маргаритой Юдиной на площади Восстания, и в какой непростой жизненной ситуации она сейчас оказалась: одна с детьми, низкий достаток, кредиты, которые лежат на ней грузом», — рассказал он.
По словам депутата, за первый сутки удалось собрать средства на то, чтобы погасить один из кредитов Маргариты — 63 506 рублей. Сбор средств продолжается, и сейчас на счете находится больше 100 тысяч рублей, которые планируется передать Юдиной для нужд ее семьи.
Сама Маргарита заявила, что намерена обратиться в СК, чтобы найти и привлечь к ответственности полицейского, ударившего ее берцем. Она не знает ни его номера, ни имени или фамилии.
Во время пребывания в больнице ее навещал с цветами некий «полицейский Коля». Он сказал, что ударил, женщину, потому что «за пять минут до этого залили [лицо] газом и запотело забрало». Юдина якобы приняла извинения, но позже объяснила, что растерялась из-за произошедшего.
Женщина живет в Луге. У нее трое детей: 15-летняя дочка, 20-ти и 25-летние сыновья. Бюджет, как рассказывала женщина 47news, небольшой – всего 10 тысяч на четверых, поэтому пришлось взять кредиты: один — в Сбербанке на 60 тысяч, а второй — на аналогичную сумму в «Тинькофф».
Сейчас интересы Маргариты представляют адвокаты «Команды 29». Вчера юрист Валерия Ветошкина и адвокат Евгений Смирнов сообщили, что Маргарите стало хуже. Женщину снова госпитализировали.
Елизавета Антонова — для «Новой»