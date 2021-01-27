ХАКАТОН
Пролить свет на важные проблемы общества и получить 110 тыс рублей: открыта регистрация на «Прожектор 2021»
Материалы
Рубрики
Темы
- Как прошли протесты 23 января11 материалов
- Арест Навального и протесты в России24 материала
- Приговор Азату Мифтахову4 материала
Свежий выпуск
№ 8 от 27 января 2021Читать номер
После акции в поддержку Навального тюменскому журналисту угрожают «отрезать голову»
«Новая газета»редакция
Тюменскому корреспонденту издания Znak.com Мстиславу Письменкову начали поступать угрозы после акции в поддержку политика Алексея Навального. Об этом он рассказал в своих соцсетях.
Неизвестные угрожали отрезать Письменкову голову, намекали на неприятности и советовали «ходить оглядываться». «31-го, падаль, тебе отрежут голову». «Готов […] к смерти?», — такие сообщения поступили Письменкову 26 января.
В тот же день анонимный телеграм-канал «Рокот» опубликовал персональные данные журналиста: фамилию, имя, отчество, дату рождения и номер мобильного телефона.
Автор поста написал, что Письменков «активно распространяет волковский призыв принять участие в несогласованной с органами власти протестной акции», а также заявил, что журналист собирает 200 тысяч рублей на оплату штрафа за повторное нарушение правил организации митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). По словам автора поста, Письменкову грозит уголовное преследование.
«Примечательно, что ранее М.Письменков уже привлекался к административной ответственности по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ и получил наказание в виде штрафа 200 тысяч рублей... Сейчас он просит всех неравнодушных помочь ему в сборе средств, потому что Волкову и Навальному плевать», — говорится в посте.
Письменков уточнил, что в мае 2018 года он действительно получил штраф за повторное нарушение правил проведения массового мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Однако штраф был уплачен вовремя, большую часть суммы оплатил штаб Навального. В настоящее время никаких денежных сборов Письменков не ведет.
По мнению Письменкова, угрозы в его адрес являются провокацией и попыткой давления как на журналиста в преддверии протестной акции, запланированной на 31 января.
Аналогичные угрозы поступали корреспонденту «Новой газеты» Надежде Исаевой незадолго до акции протеста, прошедшей 23 января в Севастополе. Как оказалось, персональные данные журналистки были опубликованы в нескольких телеграм-каналах, включая «Рокот».
Исаеву и студентку журфака, проживающую в Севастополе, авторы телеграмм-каналов назвали организаторами незаконной акции и обвинили в призыве к несовершеннолетним участвовать в митинге. После публикации на мобильный телефон и в соцсети Исаевой стали поступать оскорбления, а к девушке-студентке пришли сотрудники полиции для проведения профилактической беседы. По мнению журналистки, таким образом, авторы каналов пытались запугать местных активистов перед акцией протеста.
Никита Кифорук