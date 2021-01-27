Россия и США договорились о продлении СНВ-3 без дополнительных условий

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о договоренности с США по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без дополнительных условий, как и предлагала Москва. Об этом сообщает РИА Новости.

«На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было "довесков "», — сказал Рябков.

Накануне документ о продлении СНВ-3 внес в Госдуму президент России Владимир Путин. Планируется, что договор будет действовать до 5 февраля 2026 года.

Ранее США тоже предложили России продлит договор на пятилетний срок. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что документ «отвечает национальным интересам» США и это единственное соглашение, которое «сдерживает» российские ядерные вооружения.

Россия и США в прошлом году не могли договориться о продлении СНВ-3, действие которого истекает 4 февраля. Российский президент Владимир Путин предлагал продлить соглашение «без всяких условий», но США заявили, что согласятся на продление договора, если обе стороны заморозят ядерное оружие на период действия соглашения.

СНВ-3 подписали бывшие президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама в 2010 году. Стороны договорились сокращать стратегическое вооружение, чтобы спустя семь лет общее количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков не превышало 700 единиц.