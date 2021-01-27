Впервые с конца октября в России выявили менее 18 тысяч новых случаев COVID-19 

Российские врачи за сутки выявили 17 741 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

В Москве выявили менее двух тысяч заболевших за сутки — 1837, в Санкт-Петербурге — 1813, в Подмосковье — 928. В России общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии — 3 774 672, во всем мире — более 100 миллионов.

За сутки непосредственно от инфекции скончались 594 человека, из них 75 — в Москве, 70 — в северной столице. С марта инфекция унесла более 71 тысячи жизней.

На фоне снижения числа новых заболевших столичные власти разрешили заведениям общепита работать ночью. Также мэр Москвы Сергей Собянин распорядился отменить правило об обязательном переводе 30% сотрудников на удаленку.

Кроме того, Россия смягчила порядок въезда в страну для граждан Армении и Беларуси. Попасть в Россию они смогут уже с 1 февраля при наличии ряда условий: у них должен быть с собой отрицательный результат теста на коронавирус, а прибыть они смогут только через определенные аэропорты.