В Калужской области задержали сторонников «Хизб ут-Тахрир»

Сотрудники ФСБ задержали в Калужской области нескольких последователей «Хизб ут-Тахрир» (признанной террористической и запрещенной панисламистской партии). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.

По версии правоохранителей, задержанные осуществляли «антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти».

В ФСБ утверждают, что члены региональной ячейки распространяли среди жителей свою идеологию и вербовали «в свои ряды местных мусульман».

Верховный суд в 2003 году признал «Хизб ут-Тахрир» террористической организацией, после чего российские власти начали преследовать последователей этого движения. Среди задержанных, а, позднее, и осужденных, оказалось много мусульман из Крыма — их обвинили в принадлежности к партии, которая не запрещена в Украине и большинстве европейских стран.