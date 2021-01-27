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№ 8 от 27 января 2021

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В Калужской области задержали сторонников «Хизб ут-Тахрир»

Общество2

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Сотрудники ФСБ задержали в Калужской области нескольких последователей «Хизб ут-Тахрир» (признанной террористической и запрещенной панисламистской партии). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу. 

По версии правоохранителей, задержанные осуществляли «антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти». 

В ФСБ утверждают, что члены региональной ячейки распространяли среди жителей свою идеологию и вербовали «в свои ряды местных мусульман». 

Верховный суд в 2003 году признал «Хизб ут-Тахрир» террористической организацией, после чего российские власти начали преследовать последователей этого движения. Среди задержанных, а, позднее, и осужденных, оказалось много мусульман из Крыма — их обвинили в принадлежности к партии, которая не запрещена в Украине и большинстве европейских стран.

Теги:
sn, калужская область, хизб ут-тахрир, фсб

Жалобу на «ТВК», после которой МЧС оштрафовало телекомпанию на 150 тысяч рублей, отправили с IP-адреса самого министерства

Общество33

Иван Жилинспецкор

33
 

Жалоба на красноярскую телекомпанию «ТВК», после которой МЧС провело в помещениях телекомпании проверку и оштрафовало ее на 150 000 рублей, была отправлена с IP-адреса, принадлежащего самому МЧС. Об этом «Новой газете» рассказала главный редактор «ТВК» Мария Бухтуева.

«У нас имеются документы, свидетельствующие, что IP-адрес, окнчивающийся на "77", с которого была отправлена жалоба в отношении "ТВК", закреплен за Главным управлением МЧС по Красноярскому краю. Также у нас есть биллинги, показывающие, что звонок в МЧС с жалобой на нас был произведен от места, крайне близкого к зданию Главного управления МЧС», – сказала Бухтуева.

При этом, по словам главреда «ТВК», на суде (телекомпания оспаривает назначение штрафа) МЧС продолжает настаивать, что им поступила жалоба от некой Ольги Шпиц, которая заявляла, что «деятельность организации угрожает ее жизни и здоровью».

«Мы с самого начала сомневались, что номер телефона, с которого была подана жалоба, принадлежит гражданке Шпиц. По запросу суда была проведена проверка. Оказалось, что этот номер на момент поступления жалобы принадлежал гражданину Узбекистана по имени Бахрамзон», — рассказала главред «ТВК».

Мария Бухтуева отметила, что «ТВК», получив документы о принадлежности IP-адреса МЧС, попыталась получить объяснения у сотрудника, «принявшего жалобу». Сотрудник бросил трубку.

Проверку в отношении телекомпании «ТВК» МЧС провело в ноябре прошлого года. Некая Ольга Шпиц якобы сообщила в ведомство, что ее «очень беспокоят нарушения, творящиеся в нежилых помещениях дома, которые занимает телекомпания «ТВК». 

«ТВК Красноярск» — одно из немногих крупных независимых СМИ Красноярского края. Оно входит в объединение независимых изданий «Синдикат-100».

Теги:
красноярск, сми, em
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