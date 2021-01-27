Жалобу на «ТВК», после которой МЧС оштрафовало телекомпанию на 150 тысяч рублей, отправили с IP-адреса самого министерства

Жалоба на «ТВК», после которой МЧС провело в помещениях красноярской телекомпании проверку и оштрафовало ее на 150 000 рублей, была отправлена с IP-адреса, принадлежащего самому МЧС. Об этом «Новой газете» рассказала главный редактор «ТВК» Мария Бухтуева.

«У нас имеются документы, свидетельствующие, что IP-адрес, окнчивающийся на "77", с которого была отправлена жалоба в отношении "ТВК", закреплен за Главным управлением МЧС по Красноярскому краю. Также у нас есть биллинги, показывающие, что звонок в МЧС с жалобой на нас был произведен от места, крайне близкого к зданию Главного управления МЧС», – сказала Бухтуева.

При этом, по словам главреда «ТВК», на суде (телекомпания оспаривает назначение штрафа) МЧС продолжает настаивать, что им поступила жалоба от некой Ольги Шпиц, которая заявляла, что «деятельность организации угрожает ее жизни и здоровью».

«Мы с самого начала сомневались, что номер телефона, с которого была подана жалоба, принадлежит гражданке Шпиц. По запросу суда была проведена проверка. Оказалось, что этот номер на момент поступления жалобы принадлежал гражданину Узбекистана по имени Бахромжон», — рассказала главред «ТВК».

Мария Бухтуева отметила, что «ТВК», получив документы о принадлежности IP-адреса МЧС, попыталась получить объяснения у сотрудника, «принявшего жалобу». Сотрудник бросил трубку.

Проверку в отношении телекомпании «ТВК» МЧС провело в ноябре прошлого года. Некая Ольга Шпиц якобы сообщила в ведомство, что ее «очень беспокоят нарушения, творящиеся в нежилых помещениях дома, которые занимает телекомпания «ТВК».

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