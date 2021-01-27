В Москве задержали еще одного человека по делу о применении насилия к силовикам 23 января

В Москве задержали Валерия Евсина по уголовному делу о применении насилия к силовикам (ст. 318 УК) на несанкционированном митинге в поддержку политика Алексея Навального 23 января. Об этом пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на его знакомых.

Евсина задержали вечером 26 января. Его доставили на допрос в Следственный комитет. Евсин при задержании успел сказать, что у него забирают телефон и он больше не сможет выходить на связь.

Адвокат Максим Пашков уточнил «Новой газете», что Евсин, насколько ему известно, проходит по делу свидетелем. Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что его якобы задержали «по подозрению» в применении насилия к силовику. О том, что Евсина заподозрили по ст. 318 УК пишет и РЕН ТВ. По данным СМИ, мужчина работает таксистом.

обновлено 10:49 СК подтвердил задержание двух человек в связи с протестами 23 января. Один из них, по данным следствия, находясь на Страстной улице, во время участия в несанкционированной акции нанес находящемуся при исполнении должностных обязанностей росгвардейцу «несколько ударов в область головы и туловища». В ведомстве отметили, что на допросе мужчина 1984 года рождения полностью признал вину и сообщил, что участвовал в драке. Второй — мужчина 2002 года рождения, по данным следствия, причастен к умышленному повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре. Имен задержанных ведомство не называет.

Накануне СК сообщил о задержании в Москве первых двух фигурантов дела о применении насилия к силовикам во время несанкционированной акции 23 января. Одного из них, Евгения Есенова, суд отправил под арест.

Всего после акций 23 января в поддержку Навального, которые прошли по всей России, силовики завели как минимум 20 уголовных дел. В частности, в Москве, Петербурге и Владивостоке возбудили дела о «перекрытии дорог» (ч. 1 ст. 267 УК), управление СК по Приморью возбудило два дела о применении насилия к силовикам во Владивостоке.