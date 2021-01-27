В ФСБ объяснили бесполетную зону под Геленджиком «возросшей разведывательной активностью ряда сопредельных государств»

Бесполетную зону в районе мыса Идокопас под Геленджиком установили по приказу Минтранса от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности. Об этом говорится в ответе Федеральной службы безопасности на запрос РБК.

По данным ведомства, причиной установления бесполетной зоны в районе Идокопаса стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО», к территории, на которой расположена пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю. Административный комплекс заставы ввели в эксплуатацию в октябре 2020 года, уточнили в ФСБ.

В службе указали, что отряд занимается «защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля», а «других задач на отделение не возложено»

Пограничный режим был установлен в морской акватории Геленджика в соответствии с приказами ФСБ №454 и №355 от 2017 и 2007 годов соответственно, добавили в службе. ФСБ утверждает, что запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас нет, в этом районе также отсутствуют и другие объекты, подведомственные службе.

РБК также рассказал об ответе Федеральной службы охраны. Там заявили, что в районе Геленджика нет охраняемых объектов и никаких ограничений.

Под Геленджиком находится «дворец», который, предположительно, принадлежит российскому президенту Владимиру Путину. Расследование об этом ранее выпустил Фонд борьбы с коррупцией* политика Алексея Навального.

ФБК приводит обширную историческую справку о геленджикском дворце, основанную на материалах Марины Салье, журналистов The New Times, «Новой газеты», Фонтанки и других расследователей. Оно построено на виртуальном и реальном путешествии, а также на рассказах бывшего подрядчика «дворца» Сергея Колесникова. Видео собрало десятки млн просмотров на YouTube.

Сам Путин заявил, что ничего из расследования ФБК ни ему, ни его близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. По мнению президента России, жителям страны пытались «промыть мозги» расследованием о «дворце».

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента