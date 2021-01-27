«Репортеры без границ» призвали ЕС ввести санкции против причастных к насилию над журналистами на протестах в России 23 января

Организация «Репортеры без границ» осудила действия силовиков по отношению к работникам СМИ во время несанкционированных протестов 23 января и призвала Евросоюз к введению новых первональных санкций из-за происходящего. Об этом «Новой газете» сообщили в организации.

По ее данным, всего было зафиксировано около 50 задержаний журналистов по всей России. «Полиция последовательно преследует определенные СМИ, доходит до попыток проникновения в частную квартиру, чтобы прервать трансляцию митингов, – заявила руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии Жанна Кавелье. — признаком совершенной̆ несоразмерности этих репрессивных действий является то, что даже четко идентифицируемые репортеры в жилетках или нарукавных повязках “пресса” задерживались на несколько часов».

В докладе отмечается, что, в частности, силовики отключили электричество в квартире, из которой журналисты телеканала «Дождь» вели трансляцию митинга в Москве. Помимо этого, журналистку «Новой газеты» Елизавету Кирпанову избили во время акции дубинкой, а у фотографа Виктории Одиссоновой — разбили объектив. Подверглись нападению и два журналиста «Медузы»: Кристину Сафонову избили во время митинга, а Евгения Фельдмана жестко схватили за шею.

Елизавета Кирпанова и еще один спецкор «Новой» Татьяна Васильчук накануне написали заявления с просьбой привлечь к ответственности неустановленных силовиков после того, как им нанесли травмы во время освещения протестов в Москве 23 января. Журналистки по отдельности рассказали правоохранителям о месте и времени нападения, предоставили справки из травматологии, а также редакционные задания.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил насилие силовиков по отношению к журналистам тем, что «само положение дел не давало возможности идентифицировать каких-то журналистов» и «методично отличать журналистов от нежурналистов, наверное, очень тяжело». Все сотрудники «Новой» работали на акции протеста в ярких желтых жилетах с крупной надписью «Пресса» и с пресс-картами на груди, а также имели при себе редакционные задания.