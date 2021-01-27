Получившую удар в живот от силовика Маргариту Юдину снова госпитализировали

В больницу Петербурга вновь госпитализировали 54-летнюю жительницу Ленинградской области Маргариту Юдину, которую во время несанкционированных протестов 23 января силовик пнул ногой в живот. Об этом сообщает «Команда 29».

Юдину привезли в больницу вчера вечером. Там ее осмотрела врач и очень удивилась, что женщину выписали на следующий день после получения закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения мозга.

Медик поинтересовалась, отказалась ли Юдина сама от госпитализации, на что та ответила отрицательно. «"С такой травмой?!", — не поверила сначала сотрудница скорой и тут же приняла решение о госпитализации», — рассказали в «Команде 29».

Вчера адвокаты сообщили, что приехали к Юдиной обсудить позицию защиты, так как она планирует обратиться в СК и в суд о взыскании с государства морального и материального время из-за произошедшего 23 января. Однако возле дома своей подзащитной они обнаружили сотрудников прокуратуры и органов опеки.

В минувшую субботу один из сотрудников правоохранительных органов ударил Юдину, когда она поинтересовалась причиной задержания молодого человека, которого силовики вели под руки. В ответ она получила удар ногой и упала. Женщина попала в реанимацию, на следующий день ее выписали из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Силовик, когда извинялся перед женщиной, объяснил свои действия тем, что «за пять минут до этого залили газом» и что у него «запотело забрало». Юдина якобы приняла извинения, но позже объяснила, что растерялась из-за произошедшего и будет требовать привлечения силовика к ответственности.