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№ 8 от 27 января 2021Читать номер
Что произошло за ночь 27 января. Коротко
Общество843
«Новая газета»редакция
843
- В Москве силовики задержали TikTok-блогера Константина Лакеева. По данным СМИ, его задержание связано с делом о нападении на служебный автомобиль ФСБ на несанкционированной акции в Москве 23 января. В частности, ТАСС пишет, что по делу вместе с Лакеевым задержали и еще примерно десять блогеров, «которые могли находиться вместе с ним на акции».
- СК сообщил, что во Владивостоке подозреваемый в применении насилия в отношении силовиков на несанкционированной акции 23 января, пришел в управление ведомства по Приморью с повинной. По версии следствия, он нанес одному силовику «не менее трех ударов руками в область головы и тела», второму — «не менее двух ударов руками в область головы и тела».
- В больницу Петербурга вновь госпитализировали 54-летнюю жительницу Ленинградской области Маргариту Юдину, которую во время несанкционированных протестов 23 января силовик пнул ногой в живот. Юдину привезли в больницу вчера вечером. Ее осмотрела врач и очень удивилась, что женщину выписали на следующий день после получения закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения мозга. Медик поинтересовалась, отказалась ли Юдина сама от госпитализации, на что та ответила отрицательно.
- Сенат США не признал неконституционным объявление импичмента экс-президенту страны Дональду Трампу. 55 сенаторов признали импичмент законным, а 45 — противозаконным, для признания импичмента противоречащим Конституции было необходимо не менее двух третей голосов. На обсуждение этот вопрос вынес сенатор-республиканец Рэнд Пол.
- Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 100 млн, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. В первую пятерку по числу заразившихся COVID-19 входят США (более 25 млн), Индия (более 10,5 млн), Бразилия (почти 9 млн), Россия (свыше 3,7 млн) и Великобритания (более 3,7 млн). Скончались от инфекции, по данным университета, более 21 млн пациентов по всему миру.
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Теги:коронавирус, трамп, сша, петербург, владивосток, москва, протесты, em
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