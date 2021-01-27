СМИ: в Москве задержали TikTok-блогера по делу о нападении на машину ФСБ во время акции 23 января

В Москве сотрудники ФСБ задержали TikTok-блогера Константина Лакеева, у которого более 800 тысяч подписчиков. Об этом «ОВД-Инфо» сообщил его друг, имя которого проект не называет.

Лакеев перестал выходить на связь после задержания около 19:00 26 января. ТАСС и Baza утверждают, что Лакеева задержали по делу о нападении на служебный автомобиль ФСБ на несанкционированной акции в Москве в прошедшую субботу. Источник агентства уточнил, что после задержания Лакеева привезли в отдел полиции.

обновление 08:34 «ОВД-Инфо» сообщает, что Лакеев вышел на связь около 7:00 и успел сообщить, что находится по адресу Следственного комитета. Проект пишет, что в течение дня у него должен состояться суд по мере пресечения в Пресненском суде Москвы.

По данным СМИ, вместе с Лакеевым были задержаны и другие TikTok-блогеры: ТАСС сообщает об около десяти задержанных, РЕН ТВ утверждает, что речь идет о 12. Как заявил источник агентства, силовики увезли на допрос тех блогеров, «которые могли находиться вместе с ним на акции». По информации телеканала, они все живут в одном доме.

Во время протестов 23 января на Цветном бульваре напали на автомобиль с номером АМР, принадлежащем ФСБ. Собеседник ТАСС рассказывал, что водитель получил травму глаза. По данным агентства, из-за произошедшего были возбуждены дела о хулиганстве и порче имущества.