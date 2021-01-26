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№ 7 от 25 января 2021

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«Ему мешали исполнять обязанности»: спикер Госдумы — о силовике, ударившем ногой в живот Маргариту Юдину 

Общество1

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что действия силовика, ударившего ногой 54-летнюю жительницу Ленобласти Маргариту Юдину, можно объяснить тем, что ему мешали исполнять обязанности. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

«Никто не может вам, увидев этот ролик, взять и так сказать [о превышении полномочий]. Для того чтобы сделать эти выводы, необходимо, чтобы была разобрана ситуация. Он исполнял обязанности, он был при исполнении. Ему мешали исполнять обязанности», — заявил он. (цитата по ТАСС)

Володин считает, что Юдиной не нанесли вреда здоровью, «который потребовал бы лечения». «Правильно было бы отметить, что правоохранительные органы и работники полиции действовали действительно очень ответственно», — заключил спикер нижней палаты российского парламента, напомнив, что сотрудник ОМОНа извинился.

Тем временем Маргариту Юдину вновь увезли в больницу — сегодня ей стало хуже. Напомним, женщину ударил правоохранитель на акции 23 января, когда она спросила у него причину задержания одного из участников митинга в Петербурге. Вместо ответа он сильно пнул Юдину ногой живот, она упала и ударилась об асфальт. Пострадавшая намерена обратиться в Следственный комитет и подать иск о взыскании с государства компенсации морального и материального вреда.

Теги:
sn, акции протеста, полицейское насилие, володин
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