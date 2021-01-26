Путин впервые поговорил по телефону с Байденом. Кремль опустил факт разговора о Навальном и взломе госструктур США

Президент Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден впервые поговорили по телефону. О содержании их беседы сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с началом работы на посту Президента США. Отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и – с учетом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире – всего международного сообщества», — говорится в сообщении.

Главы государств обсудили продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, выход из Договора по открытому небу и конфликт в Украине. Также собеседники договорились поддерживать контакты.

Как сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома, американский и российские лидеры также обсудили отравление политика Алексея Навального и хакерскую атаку на IT-системы госструктур США в декабре. Кремль, впрочем, о таких деталях беседы не сообщал.

Вскоре после разговора Владимир Путин внес законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ.