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№ 7 от 25 января 2021

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Путин впервые поговорил по телефону с Байденом. Кремль опустил факт разговора о Навальном и взломе госструктур США

Политика71

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Президент Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден впервые поговорили по телефону. О содержании их беседы сообщает пресс-служба Кремля. 

«Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с началом работы на посту Президента США. Отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и – с учетом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире – всего международного сообщества», — говорится в сообщении. 

Главы государств обсудили продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, выход из Договора по открытому небу и конфликт в Украине. Также собеседники договорились поддерживать контакты. 

Как сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома, американский и российские лидеры также обсудили отравление политика Алексея Навального и хакерскую атаку на IT-системы госструктур США в декабре. Кремль, впрочем, о таких деталях беседы не сообщал. 

Вскоре после разговора Владимир Путин внес законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ.

Теги:
sn, телефонный разговор, байден, путин

Профессор РАНХиГС на семинаре для учителей сообщил, что «Холокоста не было»

Общество1 423

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Профессор РАНХиГС и СПбГЭУ Владимир Матвеев во время вебинара для учителей Ленинградской области рассказал, что «Холокоста в том объеме, [о котором говорят историки], просто не было». Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный редактор «Эха Москвы» в Петербурге Валерий Нечай со ссылкой на журналистов газеты «Новые Колтуши».

«Невозможно было пропустить через все концентрационные лагеря 6 миллионов жертв. Поэтому эта цифра — 6 миллионов — есть не что иное, как выдумка. <…> Мы как представители образования должны нести в массы правду. Вывод: Холокоста в том объеме просто не было. Думаю, каждый сможет донести до школьников эту идею», — сообщил профессор, предположив, что Холокост — это выдумка сионистов.

Издание «Бумага», которое приводит расшифровку лекции, связалось с администрацией Ленобласти. Чиновники сообщили, что разбираются в ситуации и заверили, что для них «звучит не менее абсурдно, чем для всех». Позднее там объяснили инцидент тем, что Ленинградский институт развития образования «не использует практику предварительного цензурирования выступлений».

Слушателями семинара были завучи и директора школ Ленинградской области. Как отмечает главред радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге, мероприятие прошло под эгидой регионального комитета по образованию и называлось «Урок Памяти Жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица».

Теги:
sn, профессор , ленобласть, Холокост
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