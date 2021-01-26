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№ 7 от 25 января 2021

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Профессор РАНХиГС на семинаре для учителей сообщил, что «Холокоста не было»

Общество714

714
 

Профессор РАНХиГС и СПбГЭУ Владимир Матвеев во время вебинара для учителей Ленинградской области рассказал, что «Холокоста в том объеме, [о котором говорят историки], просто не было». Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный редактор «Эха Москвы» в Петербурге Валерий Нечай со ссылкой на журналистов газеты «Новые Колтуши».

«Невозможно было пропустить через все концентрационные лагеря 6 миллионов жертв. Поэтому эта цифра — 6 миллионов — есть не что иное, как выдумка. <…> Мы как представители образования должны нести в массы правду. Вывод: Холокоста в том объеме просто не было. Думаю, каждый сможет донести до школьников эту идею», — сообщил профессор, предположив, что Холокост — это выдумка сионистов.

Издание «Бумага», которое приводит расшифровку лекции, связалось с администрацией Ленобласти. Чиновники сообщили, что разбираются в ситуации и заверили, что для них «звучит не менее абсурдно, чем для всех». Позднее там объяснили инцидент тем, что Ленинградский институт развития образования «не использует практику предварительного цензурирования выступлений».

Слушателями семинара были завучи и директора школ Ленинградской области. Как отмечает главред радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге, мероприятие прошло под эгидой регионального комитета по образованию и называлось «Урок Памяти Жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица».

Теги:
sn, профессор , ленобласть, Холокост

Что произошло за день 26 января. Коротко 

Общество688

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  • Маргариту Юдину, которую силовик ударил ногой в живот, вновь увезли в больницу. Это случилось после того, как домой к 54-летней жительнице Ленобласти пришли сотрудники прокуратуры и органов опеки. Они утверждали, что их визит никак не связан со случившимся 23 января, однако адвокатов настораживает подобное внимание.
  • Скончался бывший вице-премьер России и экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько. Ему было 64 года. По данным «Коммерсанта», экс-чиновник страдал боковым амиотрофическим склерозом, который также называют болезнью Лу Герига. С января прошлого года Приходько работал помощником премьер-министра Михаила Мишустина.
  • Псковского депутата Льва Шлосберга оштрафовали на 20 тысяч рублей из-за того, что он предложил нескольким протестующим перейти в «гайд-парк» 23 января. Депутат напомнил, что на территории такого парка граждане имели право собираться без подачи уведомления. «Я просто предложил людям воспользоваться защитой закона. За это меня признали организатором и "наградили" штрафом в 20 тысяч», — рассказал Шлосберг. Решение суда он обжалует.
  • В Москве арестовали первого фигуранта дела о нападении на полицейского 23 января. Пресненский суд отправил в СИЗО Евгения Есенова. Что именно вменяют мужчине, неизвестно, однако сегодня столичное управление Следственного комитета сообщило о двух эпизодах применения насилия к представителю власти.
  • Спецкоры «Новой газеты» написали заявления на силовиков, которые ударили их на Пушкинской площади в минувшую субботу. Ранее правоохранители опросили Татьяну Васильчук и Елизавету Кирпанову: они рассказали о месте и времени нападения, а также предоставили справки из травматологии и редакционные задания.
  • Правозащитники и адвокаты рассказали, что московские изоляторы переполнены и граждан, получивших административный арест, уже некуда везти. Один из арестованных — Глеб Марьясов — около 18 часов оставался в патрульной машине в компании трех полицейских. Сначала правоохранители пообещали, что камера в изоляторе освободится только в 6 часов утра, однако позже его все-таки оформили. 

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Теги:
sn, избиение, итоги, силовики
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