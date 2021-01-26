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№ 7 от 25 января 2021Читать номер
Профессор РАНХиГС на семинаре для учителей сообщил, что «Холокоста не было»
Профессор РАНХиГС и СПбГЭУ Владимир Матвеев во время вебинара для учителей Ленинградской области рассказал, что «Холокоста в том объеме, [о котором говорят историки], просто не было». Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный редактор «Эха Москвы» в Петербурге Валерий Нечай со ссылкой на журналистов газеты «Новые Колтуши».
«Невозможно было пропустить через все концентрационные лагеря 6 миллионов жертв. Поэтому эта цифра — 6 миллионов — есть не что иное, как выдумка. <…> Мы как представители образования должны нести в массы правду. Вывод: Холокоста в том объеме просто не было. Думаю, каждый сможет донести до школьников эту идею», — сообщил профессор, предположив, что Холокост — это выдумка сионистов.
Издание «Бумага», которое приводит расшифровку лекции, связалось с администрацией Ленобласти. Чиновники сообщили, что разбираются в ситуации и заверили, что для них «звучит не менее абсурдно, чем для всех». Позднее там объяснили инцидент тем, что Ленинградский институт развития образования «не использует практику предварительного цензурирования выступлений».
Слушателями семинара были завучи и директора школ Ленинградской области. Как отмечает главред радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге, мероприятие прошло под эгидой регионального комитета по образованию и называлось «Урок Памяти Жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица».
Теги:sn, профессор , ленобласть, Холокост
Что произошло за день 26 января. Коротко
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