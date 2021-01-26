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№ 7 от 25 января 2021

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Премьером Эстонии впервые в истории страны стала женщина 

Политика1

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Правительство Эстонии впервые возглавила женщина: президент Керсти Кальюлайд утвердила сегодня новый кабмин во главе с лидером Партии реформ Каей Каллас. Об этом сообщает Эстонское национальное радиовещание (ERR).

Новое правительство сформировали праволиберальная Партия реформ и Центристская партия. Семь портфелей получили представители Центристской партии, столько же — представители Партии реформ. В составе кабинета теперь будет семь женщин.

Кая Каллас в 2011 году была избрана в эстонский парламент и в течение трех лет возглавляла комитет по экономическим вопросам. В 2014 году она прошла в Европарламент, где занималась вопросами промышленности и энергетики. Партию реформ политик возглавила три года назад.

Новое правительство Эстонии пришлось сформировать из-за отставки бывшего премьера и лидера Центристской партии Юри Ратаса. Свой пост он покинул на фоне коррупционного скандала — вскоре после того, как Полиция безопасности Эстонии (КаПо) заявила о подозрениях в отношении генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба и советника министра финансов Керсти Крахта.

Теги:
sn, женщины, премьер-министр, эстония
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