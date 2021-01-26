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№ 7 от 25 января 2021

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Маргариту Юдину, которую силовик ударил ногой в живот, вновь увезли в больницу

Общество1 454

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Адвокаты увезли в больницу 54-летнюю Маргариту Юдину, которая получила удар ногой в живот от одного из правоохранителей во время акции 23 января в Петербурге. Об этом сообщили юристы «Команды 29», которые представляют ее интересы.

Адвокаты рассказали, что приехали к Юдиной обсудить позицию защиты, однако возле дома своей подзащитной они обнаружили сотрудников прокуратуры и органов опеки.

«Мы приехали практически одновременно с прокуратурой и органами опеки, которых опознали дети Маргариты. Силовики настойчиво просили о беседе с Юдиной, фотографировали дом из-за забора. Я подошел и спросил их о цели визита, они ответили, что "цель никак не связана с последними событиями». Тем не менее, такое совпадение не может не настораживать", — рассказал защитник Евгений Смирнов.

Накануне Юдина сообщила, что планирует обратиться в Следственный комитет, чтобы привлечь к ответственности сотрудника полиции, который пнул ее в живот. Она также подаст иск о взыскании с государства морального и материального вреда.

В минувшую субботу один из сотрудников правоохранительных органов ударил Юдину, когда она поинтересовалась причиной задержания молодого человека, которого силовики вели под руки. В ответ она получила удар ногой и упала. Женщина попала в реанимацию, на следующий день ее выписали из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Силовик, когда извинялся перед женщиной, объяснил свои действия тем, что «за пять минут до этого залили газом» и что у него «запотело забрало».

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Теги:
sn, петербург, произвол, силовики
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