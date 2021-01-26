Пресненский суд Москвы арестовал Евгения Есенова — первого фигуранта по делу о применении насилия к полицейскому (ст. 318 УК) во время акции 23 января. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Фото: пресс-служба суда.

Есенова задержали сегодня днем, до суда он находился в изоляторе на Петровке. Кроме того, накануне на человека с той же фамилией и инициалами было составлено два административных протокола: о нарушении порядка проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2) и о неповиновении полицейскому (ч. 1 ст. 19.3). Второй протокол Останкинский суд вернул в полицию.

О задержании первых фигурантов дела о нападении на правоохранителей Следственный комитет сообщил сегодня днем.

«Мужчина, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, нанес находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции несколько ударов в область головы. Также в тот же день на территории Пресненского района другой участник несанкционированной акции в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке автомобиля совершил наезд на последнего», — рассказали в СК, не уточнив фамилии задержанных.

Всего после акций 23 января в поддержку Навального, которые прошли по всей России, силовики завели как минимум 20 уголовных дел. В частности, в Москве, Петербурге и Владивостоке возбудили дела о «перекрытии дорог» (ч. 1 ст. 267 УК), управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило два уголовных дела о применении насилия к силовикам во Владивостоке.