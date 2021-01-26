В уголовном деле о нарушении санитарных норм во время митинга указаны аккаунты Ярмыш, Албурова и главы московского штаба Навального Олега Степанова

Оперуполномоченный ОМВД Зеленограда изъял телефон у автора телеграм-канала «Свободу России» Александры Калистратовой из-за публикаций в социальных сетях про митинг 23 января. В постановлении также упоминаются аккаунты главы московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, сотрудника ФБК* Георгия Албурова и пресс-секретаря «Гражданского общества» Егора Илюшкина.

Согласно постановлению о производстве выемки в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ч. 1 ст. 236 УК), «неустановленные лица» разместили в телеграм-канале Степанова, на странице Калистратовой в инстаграме, на страницах Ярмыш, Албурова и Илюшкина в твиттере, а также в сообществе «Свободу Навальному» во «Вконтакте» и других страницах в соцсетях публикации, «призывающие неограниченный круг лиц принять участие в несогласованной акции 23 января».

В результате, как отмечено в документе, «группа лиц, численностью не менее 500 человек», включая людей, которые обязаны соблюдать режим изоляции из-за COVID-19, участвовали в акции, «создав угрозу массового заболевания людей».

Следствие установило, что по адресу проживания Калистратовой находятся телефоны, которые могут содержать информацию о постах с призывами и «служить средствами для обнаружения преступления».

«Гражданское Общество» сообщило, что телефоны также изъяли у Ярмыш, Албурова и Илюшкина.

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О возбуждении дела о нарушении санитарных норм после московской акции протеста 23 января рассказывали источники ТАСС и РИА Новости. По их информации, основанием стало участие в акции людей, заразившихся коронавирусом.

Ранее депздрав утверждал, что в акции протеста участвовали 19 человек, зараженных коронавирусом. Установить эту информацию удалось с помощью приложения «Социальный мониторинг».

Директор ФБК Иван Жданов говорил, что в качестве свидетелей уже были допрошены Ярмыш, а также Степанов, Албуров и Илюшкин.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента