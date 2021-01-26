Полиция держит участника митинга «под арестом» в патрульной машине 18 часов, так как спецприемники в Москве переполнены

Московская полиция в течение 18 часов держит в патрульной машине активиста Глеба Марьясова, которого арестовали на 30 суток из-за акции 23 января. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат «ОВД-Инфо» Дмитрий Захватов.

Происходящее полицейские объяснили тем, что в изоляторе закончились места, все камеры заполнены и поместить Марьясова просто некуда. В сидячем положении активисту придется провести еще около 12 часов — правоохранители сообщили, что одно место освободится только в 6 утра 27 января. В машине он находится в компании трех полицейских.

Суд назначил Глебу Марьясову 30 суток ареста за участие в несанкционированной акции и за неповиновение сотруднику полиции. 23 января он вышел на Пушкинскую площадь в поддержку политика Алексея Навального.

О нехватке мест в московских изоляторах и спецприемниках «ОВД-инфо» сообщало и ранее. Так, несколько человек, задержанных 23 января, рассказали, что их после решения суда об аресте весь день возили по разным отделам полиции и спецприемникам, где их отказывались принимать. Еще один арестованный после акции — студент ВШЭ Дмитрий Посицельский — сообщил, что он будет отбывать наказание в ОВД «Кунцево», пока не освободится место в спецприемнике.

По словам члена ОНК Марины Литвинович, столичные спецприемники для административно-арестованных «забиты полностью». В общей сложности, сейчас там находится более 60 человек, все они — участники акции 23 января.

«Выяснилось, что некоторые арестованные до помещения в спецприемник более суток провели в милицейском автобусе, где они спали, где их не выводили в туалет и не кормили. В ОВД "Измайлово" часть людей спало на полу, матрасов никому не дали, воды не давали», — рассказала правозащитница «Интерфаксу».