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№ 7 от 25 января 2021

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Экс-главу подразделения ФСКН задержали за создание нарколабораторий, где в качестве рабов трудились мигранты

Общество1 957

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В Ивановской области сотрудники ФСБ задержали бывшего главу одного из подразделений московского управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). Его подозревают в организации подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ. 

В спецслужбе отметили, что он руководил наркобизнесом и управлял финансовыми потоками. По данным ведомства, в лабораториях работали иностранные граждане, которых «насильственно удерживали под угрозой физической расправы». 

В пресс-службе также рассказали, что организаторы преступной группы использовали автомобиль со специальными сигналами и форму со знаками различия органов ФСБ, чтобы распространять наркотики. 

Всего сотрудники ФСБ задержали 16 человек, среди которых жители Москвы, Кабардино-Балкарии, Владимирской, Саратовской, Волгоградской и Ивановской областей. Двоих из задержанных отправили под домашний арест, остальных арестовали. 

Ранее ФСБ сообщала о задержании основателей крупной лаборатории в Ивановской области, но не уточняла, что речь идет о сотруднике ФСКН. В сообщении ведомства говорилось об обыске, в ходе которого силовики обнаружили в подвале двухэтажного загородного дома запрещенные вещества: 34,8 кг мефедрона и более 1,2 тонны наркосодержащей жидкости. Также работники спецслужбы нашли в тайниках 10 единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и средства для бесшумной стрельбы. 

Против задержанных, которые сбывали свою нелегальную продукцию через интернет, завели уголовное дело о производстве наркотиков в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК).

Теги:
sf, ивановская область, фскн, наркотики, мигранты, рабство, фсб
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